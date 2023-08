In ultimii ani am inceput sa indragim tot mai mult iesitul in natura si drumetiile. Asta a venit automat si cu statul la cort si cu toate cele aferente, insa anul acesta am incercat ceva nou, am campat in masina, intr-o Tesla Model Y Haideti sa va povestesc cum a fost.

Nu suntem oameni de munte inraiti, insa ne place in natura. Si cumva s-a trezit in noi dorinta de miscare si de drumetii montane relativ recent, in ultimii 3-4 ani. Asa ca am urcat cativa munti si am campat de cateva ori la cort, ceea ce nu facuseram de cand eram in liceu.

Si ne-am dat seama cu ocazia asta ca fiecare echipament in plus ajuta la confortul tau, siguranta si usurinta cu care faci un traseu. De la locul de dormit, la incaltari sau tricouri de trekking pana la alimentele pe care le consumi in zilele respective, toate-ti fac viata mai buna pe munte.

Asa ca daca tot am schimbat recent masina cu o Tesla Model Y, si avem spatiul necesar, am zis sa facem un experiment si sa campam in ea, pentru a ne imbunatati somnul. Inspirat fiind de multitudinea de persoane care fac asta deja (si am urmarit cateva clipuri pe YouTube despre subiect) am cautat si noi varianta cea mai buna pentru a campa in masina.

In plus, nu stiu daca va amintiti ca in anii trecuti circula o poza pe internet cum ca daca te prinde iarna cu masina electrica nu rezisti decat cateva ore. Ei bine, eu am facut pe vremea aceea un test la -11 grade Celsius si am dovedit clar ca poti rezista lejer in masina zeci de ore. Asa ca acum stiam clar ca nu o sa avem nicio problema, vara fiind.

Ne-am pregatit corespunzator: am luat o saltea de 8.5 cm grosime din spuma cu memorie, perne si cearseaf si o patura. Atat pentru dormit in masina, si veti vedea de ce.

Si chiar daca afara ziua era foarte cald, aveam sa ne reamintim ca noaptea la peste 1000 de metri altitudine, chiar si pe vremea asta, se face foarte frig. Dar am fost pregatiti si am avut la noi in ghiozdan pantaloni lungi si jachete anti-vant.

Am pornit spre Transalpina si am stabilit tabara undeva pe la 1300 de metri altitudine. Seara cand ne-am pus la somn masina avea undeva la 64% baterie. Am pus-o pe camping mode (da, are asa ceva si tine climatizarea pornita) si am setat temperatura interioara la 20 de grade. Afara erau 12 grade.

Dis de dimineata, pe la 5-6, m-am trezit putin si am vazut pe display ca afara sunt 0 grade. Am fost putin socat si ingrijorat pentru prietenii nostri care dormeau la cort – ulterior afland ca si ei s-au refugiat putin in masina, pentru ca le-a fost cam frig.

In final am dormit pana pe la ora 10 dimineata (enorm) si am facut-o foarte bine. Ba chiar la un moment dat mie mi-a fost prea cald asa ca am redus temperatura la 19 grade, desi eram in tricou si neacoperit. Procentajul bateriei arata 54%.

Asadar, cu 10% din baterie am campat 10 ore la temperaturi intre 0 grade si 12 grade Celsius. Practic, puteam sa campam 5 zile acolo lejer si tot aveam baterie sa ne intoarcem… avand in vedere ca drumul e tot la vale.

In final nu pot sa va spun decat ca ne-a placut experienta, o vom repeta si ca o sa urmeze si un video despre ea, asa ca tineti aproape.

Voi ce echipamente de munte folositi, unde campati si cat de des iesiti in natura?

Articol sustinut de Sportano