Tomb Raider 2013 este gratuit pe Steam

Steam lupta impotriva COVID-19 cu titluri gratuite si cel mai recent este reboot-ul seriei Tomb Raider lansat in 2013.

Titlul este disponibil pe Steam si a primit binecuvantarea atat a gamerilor cat si a criticilor. Spre deosebire de titlurile vechi ale seriei, reboot-ul este un fel de Uncharted destinat PC-ului. Este mult mai plin de actiune si prezinta povestea de origine a Larei Croft.

In cazul in care l-ati ratat fie ca nu ati avut timp, fie ca nu ati vrut sa-l cumparati, acum este momentul sa-l testati. Mai ales ca nu necesita nici un avion de calculator si in continuare arata binisor pentru un joc de 7 ani. Il gasiti aici.