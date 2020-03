Google I/O 2020 a fost anulat complet

Desi initial era vorba ca se va muta in mediul online, in cele din urma a fost anulat complet.

Acum 2 saptamani va povesteam ca Google a renuntat la varianta „fizica” a conferintei I/O pe care obisnuiau sa o tina anual ca urmare a raspandirii COVID-19. Aparent acestia au renuntat definitiv la I/O 2020 si nu se va mai tine nici online si toate stirile legate de Android si Google vor fi postate pe bloguri si forumuri.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)

— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020