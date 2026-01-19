Tot mai mulți utilizatori de Windows iau în considerare migrarea spre un alt sistem de operare

După sistarea suportului pentru Windows 10 și migrarea forțată spre Windows 11, tot mai mulți utilizatori de PC-uri iau în calcul migrarea spre un alt sistem de operare, arată un sondaj derulat de TechPowerUp în perioada octombrie – decembrie 2025. Utilizatorii se declară nemulțumiți de interfața din Windows 11, de problemele de stabilitate și performanță încă nerezolvate, dar și de integrarea tot mai agresivă a inteligenței artificiale și a altor aplicații și servicii online ale Microsoft.

Din cei 34.000 de respondenți, 18.981 sau 55.4% au răspuns că iau în considerare migrarea la Linux, în timp ce doar 13.105 sau 38.2% dintre acesștia se declară mulțumiți de Windows și nu iau în calcul migrarea spre un alt sistem de operare. Mac-urile, însă, nu par să fie o opțiune prea populară printre utilizatorii de PC-uri, doar 4.5% dintre respondenți alegând macOS în loc de Windows, în timp ce migrarea la console de jocuri, cum ar fi Xbox Series X|S și PlayStation 5, este și mai nepopulară, reprezentând doar 1.9% din total.

Desigur, intenția de a renunța la Windows nu se traduce neapărat într-o creștere peste noapte a ratei de adopție pentru Linux. Multe aplicații comerciale și jocuri sunt compatibile în momentul de față doar cu Windows, însă, datorită evoluției rapide a layerelor de compatibilitate precum Proton, migrarea este mai ușoară ca niciodată. Chiar dacă nu au build-uri native pentru Windows, majoritatea jocurilor rulează acum fără probleme pe Linux, iar în unele cazuri performanța este chiar mai bună față de Windows. Totuși, probleme de compatibilitate încă există, iar Linux rămâne o opțiune doar pentru cei cu cunoștințe tehnice.