Toyota a oprit mai multe linii de producție din cauza unei probleme de spațiu pe servere

Zicala „se întâmplă și la case mai mari” rămâne valabilă.

28 de linii de producție Toyota răspândite în 14 fabrici din Japonia au fost oprite din cauza unor probleme raportate la nivel de server.

Sursa problemei a fost lipsa spațiului liber de stocare pe serverele care gestionau funcționarea liniilor de producție și gestionarea pieselor.

Cu câteva zile înainte a avut loc o fereastră de mentenanță pe serverele respective cu scopul de a curăța bazele de date.

Serverele de producție și cele de backup făceau parte din același sistem, așa că trecerea rapidă pe serverele de rezervă nu a fost posibilă.

…data that had accumulated in the database was deleted and organized, and an error occurred due to insufficient disk space, causing the system to stop.

Problema a fost remediată, Toyota și-a cerut scuze clienților și a promis că va remedia problema ca pe viitor astfel de situații să nu mai fie întâlnite. A negat și zvonul că ar fi fost vorba de un atac cibernetic.

Going forward, we will review our maintenance procedures and strengthen our efforts to prevent a recurrence, so that we can deliver as many vehicles to our customers as soon as possible