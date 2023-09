Review Honor 90 – midrange cum ar trebui sa fie!

Până acum nu am pus mâna pe vreun terminal Honor, așa că nu le-am recomandat celor care mi-au cerut părerea. Am auzit chestii de bine și de rău despre ei, dar singura dată când ne-am intersectat a fost la Mobile World Convention Barcelona 2023.

OK, ca să fiu sincer până la capăt, știam deja despre acel spin-off cu Huawei, că pot folosi servicii Google pe terminalele lor și că, dacă păstrează linia companiei-mamă, camerele ar trebui să fie bune. Dar cam atât! Dacă ar fi să mă raportez la redacția noastră, situația ar fi cumva similară, pentru că ultimul model testat a fost un Honor 7, acum șase ani!

Am făcut introducerea de mai sus pentru a pune în context unele din remarcile pe care le am pe parcursul acestui articol de review.

Display ecran de tip AMOLED, refresh rate maxim de 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak), cu dimensiunea de 6,7 inci (raport ecran/corp de ~91%), rezoluție 1200 x 2664 pixeli, densitate de 435 ppi, Chipset procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm), CPU Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A710 & 3×2.36 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) si GPU Adreno 644 Memorie RAM 8, 12 sau 16 GB RAM, cu posibilitatea de a o extinde cu 7 GB (HONOR RAM Turbo). Eu am primit varianta de mijloc. Camera foto Principală: triplă de 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4″, 0.56µm, PDAF; 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF; 2 MP, f/2.4, (depth) Dispune de opțiunile LED flash, HDR și panorama. Filmează 4K@30fps, 1080p@30/60fps și are gyro-EIS. Secundară: 50 MP, f/2.4, 100˚, (ultrawide) Are HDR și filmează 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS. Stocare 256 sau 512GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel mare) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD; GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS; NFC; port USB-C 2.0 Sistem de operare Android 13, cu interfața MagicOS 7.1 Acumulator 5000 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă fast charge la 66W și 5W reverse wired. Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; senzor de deblocare facială; disponibil în patru culori: Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver și Peacock Blue; OTG;

Ambalaj și accesorii

Inițial am crezut ca e un bug, dar am realizat ca e un feature faptul că nu vine cu încărcător și nici cu husă. Înțeleg că se tot taie din costuri, dar pachetul de retail e făcut încât să arate că le conține pe amândouă și cineva te-a ”făcut” de ele. 🙂

Revenind la subiect, cutia este albă, cu scris auriu (numele producătorului și al modelului), ceea ce îi dă un aer elegant. La interior am găsit telefonul, care are deja o folie de silicon aplicată, cablul de încărcare/transfer de date, cheița de la SIM-tray și… cam atât. Apreciez că nu au mai pus broșurile inutile în pachet (asta dacă nu cumva nu le-am primit eu, în cutia mea), dar spun că ar fi putut face cutia ma mică, la câte nu au pus acolo.

Design și construcție

Telefonul este unul mid-range, dar nu se simte asta deloc, atunci când îl ai în mână. Bine, poate doar greutatea de doar 183 grame să zică asta! 🙂 Dar unii vor aprecia că nucară după ei ceva care cântărește un sfert dintr-un laptop!

Display-ul are marginile rotunjite, lucru care mie mi se pare puțin retro, dar e o chestiune de gusturi, până la urmă. Camera selfie e amplasată central, pe ecran, pe muchia dreaptă avem toate butoanele (volum și power), sus e antena, iar jos sunt difuzorul, mufa de încărcare și SIM-tray. Legat de acest ultim aspect, mi-a plăăcut că nu a mai fost nevoie să deschid acea tăviță, pentru că Honor 90 suportă eSIM! Tehnologia există de mult, doar că destul de rar vedem asta pe telefoanele de gamă medie.

Am primit varianta cu spatele Emerald Green, nu știu cum e la altele, dar aceasta are un joc de culoare în funcție de cum cade lumina pe el. Arată foarte bine, de aceea recomand o husă transparentă. Și veți avea nevoie de husă, pentru că avem modulele de camere destul de mult ieșite în relief. Cu toate acestea, recunosc că mi-a plăcut designul lor, cu sticla ovală încadrată de plasticul rotund.

Telefonul se simte bine în mână, iar textura puțin rugoasă îi oferă un grip bun, fără riscuri de a fi scăpat cu ușurință, mai ales că nu este greu. Avantajul ăsta vine și la pachet cu un dezavantaj – nu are cadru metalic, deci, la un impact direct va suferi daune majore. Deși mi s-a mai cerut aici, nu am făcut un drop-test pentru review, pentru că telefonul a fost returnat agenției de publicitate a Honor România. 😛

De asemnea, parcă dorind să joace în liga celor de la OnePlus, Honor nu oferă o certificare IP pentru acest model.

Concluzia este că avem parte de un telefon arătos, peste ce oferă concurența, aș zice, cu unele minusuri care vin din motive de costuri, dar care poate face lumea din jur să ți-l ceară la o mică inspecție.

Software și performanță

Fiind un telefon de gamă medie, nu mă așteptam să vină cu cel mai nou procesor, dar Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition nu este deloc unul slab. Ba, din contră, a făcut față la jocurile din Google Play pe care le-a încercat fiu-miu, că el e cu ele, nu eu! Bine, la asta ajută și cei 512 GB spațiu de stocare, dar mai ales cei 12 GB memorie RAM. Dacă chiar vrei mai mult și nu dorești extensia virtuală pe care o oferă Honor 90, poți oricând alege varianta cu 16 GB, care sunt oricum overkill, după părerea mea.

După cum spuneam, telefonul a rulat câte jocuri, dar nu s-a încăzit prea tare. Nu am avut la dispoziție un termometru, dar nu cred să fi trecut de 40 grade celsius, deși cam atâtea erau și pe terasa din pusta Banatului, unde eram atunci… La acest aspect contribuie și camera de răcire cu vapori pe care o utilizează Honor 90, un alt aspect pe care majoritatea smartphone-urilor mid-range nu o au.

Interfața MagicOS 7.1 nu e rea deloc, dar știți că prefer un Android curat, fără aplicații dublate – cum ar fi galerie foto de la Honor și Google Photos! Dacă pot înțelege că unii producători au aplicații dedicate – gen MyHonor, restul sunt complet inutile! Ce-i drept, nu agață deloc, așa că, în afara observației anterioare, nu am nimic de comentat la adresa MagicOS.

Senzorii de deblocare au funcționat impecabil, fără vreun bug în săptămâna de utilizare, dar mai nou nu am primit vreun telefon în ultimul an care să fi făcut așa ceva.

Deși Honor 90 este compatibil 5G, nu am reușit performanța de a prinde semnal, deși m-am plimbat prin zone care oferă acoperire. Poate ca pe alte rețele, nu Digi, cum am eu, să fie posibil. Chiar, dacă sunt printre voi utilizatori ai acestui model, aștept un feedback pe tema asta!

Din păcate, inginerii au ales standardul 2.0 pentru mufa USB-C, dar asta te va deranja doar când ai multe poze de descărcat de pe telefon și nu folosești opțiunea de transfer prin bluetooth oferită de Honor. Deci, dacă nu faci un review la telefon, cum am făcut eu, slabe șanse să te afecteze. Apropo de asta, pe lângă Honor Share, mai ai Honor Connect, care descoperă toate gadgeturile înrolate cu userul tău de Honor, 4dar și un asistent proprietar.

Nu am găsit nimic oficial, dar am înțeles că se oferă ”pachetul standard” de update-uri – trei de sistem de operare și patru de securitate.

Pentru cei interesați, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

PC Mark

3D Mark

Ecran și sunet

Ecranul este unul din punctele forte a lui Honor 90. Chiar și în lumina soarelui, tot este utilizabil. Unde mai pui că are dimensiuni considerabile, deci poate fi lejer folosit pentru consum media.

Vorbim despre un AMOLED de 6.7 inci, cu rezoluție de 2664 x 1200 pixeli, cu densitate de 435 ppi, cu certificare HDR10+ și rată de refresh de până la 120Hz, customizabilă pe patru niveluri. Recomand modul dinamic, care modifică singur refresh rate-ul, în funcție de ncesitate. Dacă alegeți varianta High, aveți 120Hz tot timpul, dar pierdeți pe partea de autonomie.

Partea bună este că are o setare denumită Eye Comfort and Sleep, care permite reducerea luminii de spectru albastru, care obosește ochiul. Asta este benefic pentru cei care folosesc mult telefonul, adică pentru mai toți utilizatorii. Am menționat-o pentru că nu multe telefoane mid-range au așa ceva.

Timpul de răspuns este și el unul excelent, care urcă cu touch sampling-ul la 3840MHz. Pentru cei nefamiliarizați cu termenii tehnici, Honor 90 preia mult mai rapid comenzile tactile.

Pe partea de sunet nu am fost atât de impresionat precum mi-a fost descris telefonul în ghidul de review. În primul rând, nu are difuzoare duale, ci doar unul, la care se adaugă cel de apel, atunci când consumati conținut media. Practic, Honor 90 face ce făceam eu cu Nexus 5, acum 10 ani, prin rootare! 🙂 Ce-i drept, sunetul este destul de echilibrat, în condițiile date, iar telefonul este de gamă medie, nu flagship!

Camera foto și video

Să recunoaștem – majoritatea dintre noi folosim camera în regim point and shoot, fără a face cine-știe-ce setări complicate pentru poza mileniului. Prin urmare, mai ales la un smartphone mid-range, nu mă aștept la mari performanțe. Cu toate acestea, în orice fel de condiții de lumină, Honor 90 mi s-a părut că se descurcă peste medie. După cum v-am spus și în deschidere, posibil ca asta să aiba de-a face cu Huawei, care se află în spatele Honor.

Cu toate acestea, nu aș zice că Honor 90 este un camera phone, ci că știe să se descurce mai bine decât alte telefoane din gama lui. Un lucru pozitiv de remarcat este că, în condiții de lumină slabă nu încearcă să supra-compenseze din software și să lumineze artificial pozele, ci le lasă așa cum sunt. E drept că night mode adaugă lumină la poze, dar nimic deranjant.

Filmarea 4K e un plus, demn de remarcat și de punctat și el, dar nu știu dacă va fi vreodată cineva care să cumpere un smartphone doar pentru acest aspect.

Ce mi-a plăcut la camera principală este că Honor pare a fi înțeles că nu este destinată doar pentru apeluri video sau pasionați de selfie-uri, așa că a integrat un senzor calitativ, de 50 MP, capabil și de filmări 4K.

Mai jos vă las câteva poze și clipuri video, realizate cu Honor 90:

camera principală – zi zoom diferit

camera principală – zi bokeh – zoom diferit

camera principală – zi hi-res

camera principală – zi HDR photo

camera principală – zi super macro

camera principală – zi – panoramic

camera principală – night mode

camera selfie – zoom diferit – zi

Pentru cei interesați, vă las mai jos și un video 4K, taman cel pe care l-am publicat luni pe site:

Baterie

Acumulatorul de 5000 mAh ar trebui să vă treacă ziua cu siguranță. Dacă mie mi-a scos un Screen-On Time de 6 ore, și sunt un utilizator gurmand, cred că oricine se poate aștepta la ceva similar. Cum nu am primit încărcător propriu, l-am încărcat fie la cablul Lightning al laptopului, fie la încărcătorul de la vivo X90 Pro al soției, dar acela știe deja dublul a ceea ce poate Honor 90.

Preț, puncte pro și contra

În funcție de magazin și configurație, îl găsiți disponibil la eMAG sau vexio, cu prețuri care variază între 2100 și 2600 lei. Dacă mă întrebați pe mine, este un preț cinsit pentru un mid-range capabil, cum este Honor 90! Din ce am văzut, prețul recomandat, la lansarea din iulie era de aproximativ 2900 lei pentru modelul testat de mine, ceea ce înseamnă o scădere bună pentru cumpărători.

PRO

performanțe bune foto-video, pentru gama lui

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 66 W pe fir și la 5 W reverse wired

autonomie bună

display luminos

refresh rate 120HZ

hardware destul de potent

stocarea pornește de la 512 GB

minimul de RAM disponibil este de 12 GB

construcție bună

grip bun

ușor

CONTRA

lipsa încărcării wireless

lipsa unei certificări IP

lipsa unui cadru metalic

are un singur difuzor