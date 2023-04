Tot ce trebuie să știți despre: rebrandingul HBO Max

HBO Max este un serviciu de streaming video on-demand care aparține companiei americane de divertisment WarnerMedia. Serviciul a fost lansat pe 27 mai 2020, fiind disponibil în principal în Statele Unite, dar și în alte țări, precum Canada și unele țări europene.

La noi în țară a ajuns pe 8 martie 2022, iar prețul actual este de 4,99 euro/lună sau 39,90 euro/an, pentru cei care contractează serviciul direct. Asta pentru că sunt operatori de cablu care îl oferă gratis, dacă pachetul pe care îl alegeți include și canalele HBO, sau dacă ați prins vreo ofertă specială la portare.

Ce este HBO Max?

În fapt, HBO Max este o extensie a canalului TV premium HBO, care este cunoscut pentru difuzarea de seriale și filme care rulează și pe acele canale proprii. WarnerMedia a decis să lanseze HBO Max pentru a concura cu alte servicii de streaming populare, precum Netflix, Hulu și Amazon Prime Video.

HBO Max oferă o gamă largă de conținut, inclusiv producții originale HBO, seriale de la alte canale WarnerMedia, filme, documentare, emisiuni pentru copii și multe altele. De asemenea, serviciul de streaming a achiziționat drepturile de difuzare a unor seriale celebre, cum ar fi Friends și The Big Bang Theory.

Mai nou, cel mai interesant titlul lansat de HBO, inclusiv pe platforma de streaming media, este un remake după un joc apocaliptic – The Last of Us. Momentan a fost distribuită prima serie, urmând ca filmările pentru cea de-a doua să înceapă în curând.

De la HBO la HBO Go și apoi, la HBO Max

HBO a fost prima televiziune care a fost difuzată numai în rețelele de cablu TV. În realitate, totul a început în 1965, după ce vizionarul Charles Francis Dolan a câștigat o franciză care îi permitea construirea unei rețele de cablu în Manhattan. Noua rețea de cablu numită Sterling Manhattan Cable by Mr. Dolan a fost prima rețea urbană din Statele Unite ale Americii care avea cablul îngropat. Deși pare ceva vizionar, în fapt, motivul pentru care a decis să folosească acest tip de distribuție cu cabluri îngropate ține de un motiv mai lurativ: clădirile înalte bruiau semnalul TV.

Time Life, Inc. a cumpărat în același an 20% din compania lui Dollan, iar peste încă cinci ani, Dolan a avut o idee genială, care a dus la ceea ce știm noi ca fiind HBO: abonații să plătească o taxă suplimentară pentru a primi filme care să nu fie întrerupte de reclame precum și evenimente sportive exclusive. Pe 8 ianuarie 1972, Home Box Office (denumirea completă a HBO) se lansa, iar primul eveniment transmis a fost un meci de hochei pe gheață.

În 1975, HBO devine primul program de televiziune care emite prin satelit când a difuzat „Thrilla in Manila”, meciul clasic de box dintre Muhammad Ali și Joe Frazier. Pe 28 decembrie, 1981, HBO își extinde grila de programe la 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, iar în ianuarie 1986, HBO devine și prima rețea de televiziune care își criptează semnalul pentru a împiedica vizionarea neautorizată prin intermediul sistemului Videocipher II. Pentru cei peste 35-40 de ani, poate mai este proaspătă în minte celebra cuitiuță de metal care se vindea pe sub mână pe la noi, pentru a decripta canalul HBO. 🙂 În fapt, statisticile oficiale ale vremii arătau că atunci, la final de mileniu, în România erau 8 utilizatori ilegali ai HBO la fiecare abonat oficial!

În 2008 era lansată platforma HBO Go în SUA, care era accesibilă inițial doar prin browser. Aplicații dedicate sistemelor de operare mobile au apărut doar de ziua mamei mele, pe 29 august 2011. 🙂

După mai bine de o decadă, HBO Max devenea succesorul Go peste tot în lume, dar despre asta v-am scris mai sus. Inițial HBO era o parte din Time Inc. Atunci când Time a fuzionat cu Warner Communications în 1989, a devenit parte a Time Warner, care este și acum proprietar.

De ce era nevoie de rebranding?

Motivul simplu este unul financiar, dar cauzele sunt multiple. În primul rând, piața de streaming media este tot mai aglomerată și în declin. Pandemia a făcut ca serviciile de acest gen să devină interesante, din moment ce nu mai puteam ieși din casă decât în condiții excepționale. Prin urmare, numărul de abonați a crescut incredibil de rapid, cotațiile la bursă la fel, iar serviciile de gen au fost lansate peste tot în lume. Asta a mai însemnat și un lucru negativ – privitorii au ”devorat” tot conținutul disponibil în același timp în care unul nou nu era posibil de filmat. Rezultatul a fost că, la momentul relaxării condițiilor medicale, lumea a început să renunțe la HBO Go/Max, Netflix, Hulu sau Prime Video și să se aboneze strict când are nevoie să urmărească anumite titluri (v-am spus părerea mea aici).

Un alt motiv este că WarnerMedia mai deține și Discovery+, o platformă de streaming media pe care, pare-se, abonații petrec mai mult timp. Pe lângă cele scrise mai sus, cu privire la conținutul tot mai limitat, după pandemie, în materie de filme și seriale, mai e un altul care generează acest comportament – clienții Discovery+ nu se uită doar la titlurile recomandate de rețea, ci își caută ei singuri documentarele care prezintă interes. Făcând asta, petrec mai mult timp pe platformă și pot vedea mai multe reclame la alte servicii sau documentare. Totul e despre bani, nu-i așa? 😛

Un alt motiv ține de marketing – la fel cu lumea știe de Hulu sau Netflix, așa ar trebui să știe și de Max. Să nu mai întrebi dacă ai urmărit serialul pe HBO sau HBO Max! E la fel ca la Amazon, care marketează serviciul lor ca Prima Video, nu Amazon Prime Video! În termeni corportiști de romgleză, e mai catchy numele Max! Iar în timpurile noastre, brand awarness este un aspect extrem de important.

Pronind de la această idee, nu este deloc exclus ca pe viitor, Max să ofere conținut puțin diferit față de canalele TV ale WarnerMedia – Discovery, HBO sau Cinemax. Deși nu s-a specificat asta în niciun comunicat, m-aș hazarda să prognozez eu asta…

Nu în ultimul rând, pentru WarnerMedia este mai ușor și mai eficient (inclusiv financiar) să opereze o singură platformă, în loc de două! Iar una care oferă documentare și filme/seriale, este chiar una dedicată întregii familii, nu? 🙂