Threads lansează chat-uri de grup pentru a concura cu X

Meta introduce chat-urile de grup pe Threads, permitând conversații private cu până la 50 de persoane care te urmăresc, marcând un pas important în dezvoltarea platformei de mesagerie și extinderea în Uniunea Europeană.

Funcția, care permite nume personalizate pentru grupuri și va include în curând invitații prin link, face parte din eforturile Meta de a îmbunătăți experiența de mesagerie în aplicația care a primit mesaje directe abia în iulie, la doi ani după lansare.​

Threads încearcă să recupereze decalajul față de X, care oferă chat-uri de grup de ani de zile cu o capacitate mult mai mare de 256 de persoane, demonstrând că adăugarea acestei funcții este mai degrabă o necesitate decât o inovație. Pentru ca Threads să devină o alternativă viabilă, trebuie să aibă aceste funcții fundamentale, transformând platforma dintr-o extensie a Instagram într-o rețea socială completă și independentă.​

Funcția se adresează utilizatorilor care construiesc comunități pe Threads, făcând platforma mai atractivă prin încurajarea formării de grupuri private și mai strânse, nu doar postări publice. Extinderea serviciului complet de mesagerie în UE oferă utilizatorilor europeni acces la chat-uri individuale și de grup, setări de confidențialitate și suport media la același nivel cu restul utilizatorilor.​

Deși adăugarea chat-urilor de grup este binevenită, nu reprezintă o schimbare majoră, fiind o funcție de bază care ar fi trebuit să existe mult mai devreme. Limita de 50 de persoane pare mică comparativ cu alte platforme, dar demonstrează că Meta investește serios în dezvoltarea Threads ca un concurent metodic pentru X, chiar dacă încă lucrează la funcțiile fundamentale la peste un an de la lansare.​

Pentru utilizatorii care construiesc comunități pe Threads, funcția face platforma mai utilă prin eliminarea necesității de a schimba aplicațiile pentru conversații de grup, reprezentând un progres necesar pentru o platformă care încă își caută locul pe piață. Meta arată că ascultă feedback-ul și este dispusă să investească în funcționalitatea platformei, chiar dacă progresul pare lent și se concentrează pe elementele de bază.

