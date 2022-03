Am trecut la iOS – trei luni mai târziu

Poate vă mai aduceți aminte că în decembrie am trecut la iOS, după aproape nouă ani de Android. Dacă nu, dați click pe link! 🙂

Dacă stau să mă gândesc mai bine, nu știu cât de bine îmi va prinde că v-am trimis la articolul inițial, pentru că a iscat tot felul de controverse legate de ce ar fi trebuit să fac eu cu banii propri. Dar, să zicem că a curs destulă apă pe Timișul de lângă mine de atunci.

Recunosc că primele săptămâni de utilizare au fost unele de adaptare, de fapt. Asta pentru că, deși aveam deja un iPhone de serviciu, nu îl foloseam exclusiv pe acela. Prin urmare, a durat ceva până am învățat de unde pornesc lanterna, de unde camera foto sau că nu e nevoie să folosesc amprenta pentru deblocare.

Dar, haideți să vedem cum m-am descurcat! Iar pentru asta voi structura textul pe capitole, pentru a fi simplu de înțeles concluzia.

Ce îmi place

Camera. Mai mult decât orice, îmi place camera. Și, deși ăsta a fost un motiv important la achiziție, recunosc că nu o folosesc la maxima ei capacitate, în special pe partea de video. Cu toate acestea, nu aș avea vreo problemă tehnică să realizez un review video cu acest telefon.

Apoi ar fi bateria. Cei 4352 mAh sunt îndeajuns, mai ales că suportă încărcare rapidă la 27W și wireless, la 7,5W. Iar pe aceasta din urmă o folosesc zilnic, la biroul de acasă. Prin urmare, nu am trăit vreodată sentimentul că rămân fără baterie, indiferent de momentul zilei în care mă aflam, sau cât de demult îl încărcasem anterior. Iar eu, știți deja, sunt destul de power user de felul meu.

Displayul. Asta pentru că eu citesc știri aproape exclusiv pe smartphone. Iar când nu citesc știri, am vreo 10 bloguri, fie ele de IT sau nu, pe care le urmăresc constant. Iar paneulul de 6,7 inci, cu Super Retina XDR OLED este ce trebuie, chiar și când nu dau luminozitatea peste 50%. Și, cam pe acolo am tot avut-o, maxim. În plus, urmăresc tot felul de reviewuri video, știri, meciuri sau seriale (apropo, reîncep Peaky Bliders și Outlander, în curând!), atunci când nu sunt pe acasă. Iar meciurile lui Liverpool sau ale lui Poli nu mă găsesc tot timpul pe stadion, la pub sau acasă!

Sistemul de operare. Da, greu de crezut că scriu asta, dar îmi place pentru că este stabil (au trecut vremurile în care instalam Android de două ori pe zi, pe vechiul Allview P5 Alldro), are (aproape) toate aplicațiile de care am nevoie și, este garantat că nu se va opri la al doilea update major de la lansare. Iar asta, pentru unul care are nevoie de un telefon pe care să se bazeze (apropo, am mai și scris articole de pe el!) este e-sen-țial!

Culoarea. Știu, telefoanele de barbați trebuie să fie negre. Cel puțin așa zice un prieten. Doar că acest Sierra Blue este ce trebuie – nici prea sobru, nici prea copilăros sau siropos.

Ce nu îmi place

Tastatura. Mă enervează la culme că nu am și cifrele acolo unde am literele. Iar dacă vreau să introduc în text un caracter special (să zicem *), am de dat două clickuri suplimentare.

Lipsa unor aplicații. În special îmi e dor de Tasker. Era extren de comod să programez telefonul să trimită SMS de reminder cu fix cinci minute înainte de ședință, tuturor participanților, sau să pornesc GPS automat, când sunt în mașină. Cu Shortcuts nu a reușit să acopăr tot ce făceam anterior, așa că aș aprecia un sfat cu privire la o aplicație de automatizare de genul celei descrise mai sus. 🙂

Greutatea. Da, 240 grame se simt și la unul ca mine. Nu este un capăt de lume cu el, dar când testez un nou flagship Android, așa mă ia dorul de un telefon sleek!

Îngrădirile din iOS. Asta pentru că nu poți alege decât tonurile de apel cu care vine el, sau pe cele din magazinul dedicat. Unde ești tu, Zedge, Doamne? 😛

Lipsa interconectării cu device-urile Google. Iar aici mă refer la TV Box-uri sau televizoare smart. Anterior, de pe Android, puteam face screen cast pe TV, dacă nu aveam cablu și tot puteam urmări meciurile din Premier League. Acum…

Semnalul! Asta e cea mai gravă chestie. Am semnal mai slab la telefon și internet decât pe OnePlus 6!!! Bine, pațial și din cauza rețelei, pentru că Digi.Mobil nu oferă suport pentru 5G pentru aceste modele de iPhone, dar am înțeles de la alți utilizatori că și pe Vodafone sau Orange se plângeau de asta…

Concluzii

Consider că mi-am investit bine cei 1370 Euro (echivalentul a fix 6.864,13 RON, la vremea respectivă), chiar dacă voi stârni iar reacții vehemente de la unii dintre voi. Probabil că nu voi schimba acest iPhone 13 Pro Max prea devreme și, când o voi face, sunt mari șanse să o fac tot cu un iPhone. Că o fi generația 16, 17 sau 18, mai vedem…