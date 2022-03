Testăm realme GT 2 PRO

Cred că sunteți deja familiari cu modelele realme GT. Eu am testat in vară primul astfel de model, iar luna acesta, Gabi a publicat review-ul pentru GT 2. Era oarecum logic să preiau ”pasa” și să testez GT 2 PRO!

L-am primit recent, deci nu am cum să vă spun prea multe despre el. Dar am remarcat că display-ul de 6,7 inci cu tehnologie LTPO2 AMOLED redă foarte corect culurile. De altfel, având refresh rate de 120Hz, pe un panel HDR10+, clar ajută! De asemenea, procesorul Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) nu lasă loc de lag sau orice fel de probleme, de altfel.

All in all, cum zice britanicul, telefonul este un flagship adevărat, poate chiar un nou flagship killer, pentru că are un preț sub 4000 lei!

Aștept în comentarii sugestii sau nelămuriri de la voi, pe care să le pot prinde în articol.

PS: Nu am apucat să testez încă partea de foto/video, dar sigur am timp până la review!