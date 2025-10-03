Razer Wolverine V3 Tournament Edition – controller pentru PC

Razer Wolverine V3 Tournament Edition se poziționează drept unul dintre cele mai performante controllere pentru PC și Xbox, oferind funcționalități de top la un preț mult mai mic decât modelul Pro. Din experiența mea, acest controller depășește chiar modelele mai scumpe din mai multe puncte de vedere.

Design și construcție

Controllerul are o formă ce combină elemente de la Xbox cu cele de la DualSense, rezultând un grip confortabil, nici prea lat, nici prea îngust. După câteva ore de joc, nu am simțit oboseală. Cablul detașabil este singurul minus: este gros și rigid, din textil, fără flexibilitatea cablurilor Speedflex de la mousii Razer, probabil pentru a menține prețul accesibil. Dar ținând cont ca nu este un controller wireless speram la un cablu mai bun.

Se simte solid, robust, iar plasticul folosit este de bună calitate. Ca să fiu pe întelesul posibililor clienți, da, pare că rezista dacă dai cu el de pământ când te enervzi la FIFA :))

Butoanele se simte premium la apăsare, sunt clicky si au un feedback foarte bun. După ce te joci o vreme pe Wolverine V3 TE, controllerul de Xbox pare o glumă proastă în comparație.

Un alt aspect important este greutate, doar 198 grame in comparatie cu versiunea non TE care are 220 grame. Așadar este mai usor, deci mai comod.

Performanță și tehnologie

Razer a echipat Wolverine V3 cu butoane mecha-tactile, extrem de plăcute la utilizare. Am fost surprins de cursa plăcută și feedback-ul rapid. Stick-urile folosesc senzori Hall Effect, ceea ce garantează precizie și elimină stick drift-ul pe termen lung, un avantaj esențial pentru gaming competitiv.

Controllerul oferă 6 butoane suplimentare, perfect plasate pentru stilul claw sau pentru titluri precum FIFA și Call of Duty, și triggere scurte cu switch-uri de mouse pentru un shot instant. Frecvența output-ului este de 250Hz pe Xbox și 8000Hz pe PC, ceea ce înseamnă un răspuns instantaneu la fiecare acțiune.

Software

Setările sunt bine amplasate, le găsești rapid și sunt doar trei categorii. Imaginile vorbesc de la sine, sunt setari multiple și poți să configurezi totul după bunul plac.

Concluzie

Razer Wolverine V3 Tournament Edition este ideal pentru jucătorii care caută performanță, durabilitate și funcționalitate completă fără a plăti o sumă foarte mare. Pentru Fortnite, Call of Duty, Valorant sau Battlefield, diferența se simte imediat față de un controller standard de Xbox sau PS5. Hall Effect sticks și butoanele suplimentare fac acest controller potrivit pentru gaming competitiv.

Desigur, nu uitați că este cu cablu, nu wireless, iar asta poate să nu fie pe placul tuturor.

Avantaje

• Butoane mecha-tactile rapide și plăcute.

• Hall Effect sticks: zero stick drift, deadzone minimale.

• 6 butoane reprogramabile pentru mai mult control în jocuri competitive.

• Short triggers cu switch-uri de mouse pentru reacții instant.

• Poll rate de 1000Hz pe PC, input transmis instant.

• Aplicație Razer Synapse complet integrată pentru personalizare.

• Construcție robustă și confort ergonomic.

Dezavantaje

• Cablul gros și rigid, nu este Speedflex.

• Nu există buton de schimb rapid al profilurilor, configurarea se face doar din aplicație.

Preț

El costă 100 de euro, dar în România nu l-am găsit fix pe acesta cu polling rate 8K ci doar cel standard la 569 lei la MediaGalaxy. Probabil o să apară curând.