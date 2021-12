Cum sa vezi dislike-urile de pe Youtube

Stiti ca Youtube a eliminat posibilitatea de a mai vedea cate dislike-uri are un videoclip. Din motive doar de ei intelese. Exista o posibilitati sa vezi in continuare dislike-uri folosind o simpla extensie de Chrome. Se numeste Return Youtube Dislike si o gasiti AICI. O folosesc de cateva zile. Poate va este si voua utila. Pe mine ma ajuta cand mai caut tutoriale si daca vad ca are deja mai multe dislike-uri decat like-uri nici nu mai are rost sa ma uit si sa imi pierd timpul.

Nu stiu daca extensia o gasiti si pe alte browsere, nu am verificat, dar pe Chrome este sigur.