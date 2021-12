Am încercat să fac câteva configurații de gaming și nu sunt mulțumit cu rezultatul

Sondajul lui Cristi din această săptămâna mi-a adus aminte de articolele noastre legate de configurațiile lunii pe care le gaseati aici pe site. Ultimul astfel de articol este din martie 2019. Între timp o pandemie și-a făcut debutul, iar pe lângă grija minerilor acum avem și o criză de semiconductoare care este mult mai gravă.

Despre criza de semiconductoare cu siguranță ați auzit destule și știți ce impact are pe partea de componente PC mai ales asupra plăcilor video. Dacă în urmă cu un an era greu de găsit o placă video la un preț decent, acum găsim câteva plăci video în stoc, dar nu la prețuri decente. Totuși, cu plăci video în stoc mi-a trecut un gând să încerc să fac câteva configurații de gaming pentru cineva care nu poate să facă upgrade și este nevoit să treacă la un sistem nou complet. Deși în configurația lunii gaseati și PC-uri non gaming ieftine pentru web browsing și multimedia, pe acelea nu le voi acoperi încât acolo lucrurile nu stau așa de rău. Am ales doar componente care se găsesc pe stoc.

Astfel, primul sistem spre care m-am orientat este gaming de buget, adică un [email protected] solid sau [email protected] cu unele detalii scăzute. Este suficient pentru o experiență single-player lină sau jocuri competitive precum Valorant, CoD Warzone, Apex Legends sau Rainbox Six Siege.

Totalul de 6200 lei cel puțin în ochii mei nu se traduce că sistem de buget. Cea mai scumpă componentă este nesurprinzător placă video care costă mai bine de jumătate din întreg sistemul. Puteam alege un SSD mai mic, doar 8GB RAM, un procesor mai lent dar tot nu ar fi fost o reducere importantă a prețului. Aș fi pus un GPU GeForce GTX 1050Ti care e mult mai ieftin, dar pe de altă parte nu poți juca mai nimic cu el în 2021 nici la 1080p, iar un Xbox Series S este apropiat ca preț si nu are nevoie de altceva decât de un monitor/TV. Chiar comparat cu întreg sistemul de mai sus, un Series S – consola de buget – ar putea fi o idee mai bună decât PC-ul de buget prezentat de mine mai sus. Depinde de titlurile pe care doriți să le jucați sau dacă folosiți PC-ul și în alte scopuri în afară de gaming.

Trecem mai departe spre a doua configurație mai performantă și mainstream+. Deși am vrut să merg pe memorii DDR5, nu am găsit nicăieri pe stoc așa că am rămas pe DDR4. Am ales cel mai nou procesor Intel i5 care a primit multe cuvinte de laudă și îl detronează pe AMD Ryzen 5 5600X. Surpriza a apărut pe partea de plăci de baza, unde disponibilitatea e limitată, iar prețul unei plăci de baza în stoc, compatibilă cu i5 12600K și chiar memorie DDR4 îl puteți vedea în tabel. Jaf la drumul mare.

La fel că în cazul precedent, placă video costă cât jumătate de sistem. Am refăcut configurația pe platforma AMD, utilizând Ryzen 5 5600X, restul componentelor rămânând neschimbate.

Deși prețurile la procesoare sunt aproape identice, gama de plăci de baza disponibile pentru platforma AMD are stocuri mai bune la ora actuală și astfel întregul sistem este cu 1000 lei mai ieftin. Astfel permite achiziția unei plăci video mai puternice, precum un RTX 3070 de la Asus. Diferențele între procesoare nefiind foarte mari, eu aș merge pe AMD cu RTX 3070 și nu pe Intel cu RTX 3060Ti. Asta dacă aș avea 10000 lei să „sparg” pe un sistem.

Sunt vremuri grele pentru a fi gamer, iar dacă în urmă cu 2 ani nu ai fost inspirat să cumperi mai ales o placă video, să construiești un sistem de la zero astăzi este crunt. Acest lucru se vede chiar în ultima configurație de gaming casual făcută de noi în 2019, când cu 4000 lei aveai un sistem decent. Surprinzător, sistemul performant făcut de Răzvan la vremea respectivă este foarte apropiat ca pret de cel făcut astăzi de mine cu AMD 5600X, dar la momentul respectiv componentele alese de el erau cu un segment mai sus decât ce am ales eu. Astfel tot vorbim de o scumpire, iar cel mai vizibil este tot la placă video.