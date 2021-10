vivo sărbătoreşte primul an pe piaţa din Europa

vivo aniversează astăzi primul an pe piaţa din Europa. România a fost între primele zece pieţe din Europa unde a fost lansată o gamă extinsă de smartphone-uri.

În acest an, compania a fost destul de prezentă pe piața locală, mai ales cu ocazia campionatului european de fotbal UEFA EURO 2020. Apropo de asta, am fost pe stadion si am văzut ca vivo avea un stand pe teren, iar DJ-ul oficial al competiției era așezat acolo.

Parteneriatul strategic, pe termen lung, cu ZEISS, una dintre companiile pioniere în domeniul opticii, le-a oferit utilizatorilor experienţe mobile incredibile şi unul dintre rezultatele acestui parteneriat este lansarea modelului de referinţă X60 PRO.

V-am povestit deja istoria brandului în articolul detaliat, de unde puteți afla că firma îşi stabileşte sediul central din Europa la Düsseldorf în noiembrie 2019 şi îşi face debutul oficial pe piaţa europeană pe 20 octombrie 2020. În decurs de 12 luni, vivo a lansat produse pe zece pieţe din Europa: în Franţa, Germania, Italia, Polonia, Spania, UK şi la scurt timp în Austria, Republica Cehă, România şi Serbia. Înainte de lansarea pe piaţa europeană, vivo a realizat studii şi sondaje la care au participat 9000 de persoane din Europa, cu scopul de a înţelege care sunt nevoile fiecărui client. Echipele vivo din ţările europene s-au extins de la 120 la peste 200 de experţi în diverse domenii. vivo susţine diversitatea culturală, având 84 de angajaţi de 16 naţionalităţi diferite la sediul central european din Düsseldorf. În continuare, vivo îşi doreşte să se dezvolte şi mai mult în Europa. Compania plănuieşte să dubleze numărul de ţări din Europa în care este prezentă până la finalul anului 2022, iar la începutul lunii noiembrie 2021 va ajunge în Portugalia.

„Suntem încântaţi să sărbătorim primul „vivoversary” în Europa şi cu această ocazie, aş dori să le mulţumesc consumatorilor europeni care ne-au oferit încrederea lor în momentul alegerii celui mai personal obiect pe care îl folosec – smartphone-ul. Deşi în primul an am avut parte de multe provocări, deoarece ne-am lansat în plină pandemie, sunt extrem de mulţumit să declar că suntem prezenţi în 10 ţări europene şi am făcut progrese importante. Vom continua să depunem toate eforturile şi să ne respectăm promisiunea făcută utilizatorilor de a le oferi o experienţă excepţională pentru imagini când folosesc smarthone-urile noastre, vom continua să punem camera pe primul loc şi suntem nerăbdători să ne facem noi prieteni în ţările europene în care vom ajunge”, a spus Denny Deng, vicepreşedinte vivo şi preşedintele diviziei europene vivo.