Review vivo X60 PRO 5G – midrange premium cu cameră bună

X60 PRO 5G este primul cel de-al patrulea model lansat oficial în România, după Y11s, Y20s și Y70. În plus, eu am avut norocul să testez și X51 5G, pe care nu l-am văzut încă disponibil.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Display ecran de tip AMOLED HDR10+, protejat cu Gorilla Glass 6, având rată de refresh 120Hz, cu dimensiune de 6,56 inci (~90 display ratio); rezoluție 2376 x 1080 (FHD+), cu o densitate de pixeli de ~338 ppi Chipset procesor Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm), Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585); GPU Adreno 650 Memorie RAM 8GB Camera foto Principală: triplă – 48 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, stabilizare gimbal; 13 MP, f/2.5, 50mm (telefoto), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, zoom optic 2x; 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide). Are technologie Zeiss, Pixel Shift, LED flash, HDR și panorama. Filmează [email protected]/60fps, [email protected]/60fps. Secundară: 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm. Are HDR și filmează la [email protected] Stocare 256GB UFS 3.1 Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD; GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC; NFC Sistem de operare Android 11 ; intrerfață Funtouch OS 11.1 Acumulator 4200 mAh (Litiu-Polimer), compatibilă cu Fast Charge la 33 W Altele dimensiuni 158.6 x 73.2 x 7.6 mm; greutate 179 g; culori disponibile Midnight Black și Shimmer Blue; senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran, senzor de deblocare facială

Ambalaj și accesorii

Ambalajul pare identic cu cel de la X51 5G, dar a devenit obișnuință ca producătorii să folosească același format la mai multe telefoane. În interior găsim telefonul, încărcătorul de perete și cablul USB-C, o husă slim, de plastic dur, tradiționalele broșuri și pereche de căști XE710 (3.5mm jack), însoțite de adaptorul Type-C. Sunt, practic, aceleași căști ca la telefonul anterior. Pe display avem deja o folie siliconata aplicată. Nici aceasta și nici husa nu sunt extrem de protective, dar, hei!, în 2021 se poartă cât mai puține accesorii în cutie, așa că trebuie să apreciem asta.

Nu știu dacă în pachetele de retail vor fi disponibile și cele două broșuri primite de mine, sau sunt doar pentru media-kit-urile trimise presei.

Design și construcție

Cu riscul de a mă repeta, și acest model pare cu design inspirat de la Samsung S9 sau S9+. Telefonul are aspect premium, cu spatele mat, acoperit și el cu Gorilla Glass 6, la fel ca și panelul frontal. Culoarea de pe spatele lui este una elegantă, mată, care nu adună amprente. Tot pe această parte avem ansamblul de camere, dar și numele companiei și locația de producție.

În partea frontală avem camera selfie, integrată în display, central, iar pe laterala dreaptă avem butoanele de sonor și cel de pornire/oprire. Partea opusă este lăsată astfel liberă.

Pe muchia laterală, în jos, sunt dispuse SIM-tray-ul, mufa de încărcare și de redare audio și difuzorul. Pe cea de sus avem doar antena GSM. Rama telefonului este metalică, astfel că îi oferă o rezistență sporită.

V-am mai spus deja la fiecare review – la acest capitol e cam greu de inovat. Cel puțin la nivelul acesta de preț și specificații. Aș remarca doar că vivo pare să încerce o strategie de design oarecum asemănător pentru telefoanele din aceeași gamă, pentru a obișnui clienții.

Software și performanță

Sunt fanul producătorilor care știu să nu încarce interfețele proprii. OnePlus, realme, vivo, toate și-au însușit lecția. Până la urmă era oarecum normal, pentru că fac parte din același grup de firme. FunTouch OS 11.1 are la bază Android 11 și are doar câteva intervenții proprii. Poți oricând însă să dezactivezi sau să dezinstalezi aplicațiile de care nu ai nevoie. Toate, mai puțin launcherul propriu, care apare întotdeauna la deblocare, deși am instalat și folosit Nova Prime. Aceeași problemă am întâlnit-o și la X51 5G, dar poate citește cineva și review-ul meu… 😛

Din păcate, deși are promis update la Android 12, nu este trecut pe lista terminalelor care vor primi Developer Preview.

Apropo de acel telefon testat anterior, dacă la el am putut alege navigarea prin gesturi sau cu butoane, dar nu am mai putut reveni de la una la alta, aici nu am avut decât opțiunea cu butoane. MiI se pare puțin ciudat, dar nu a fost ceva care să mă determine să nu recomand achiziția.

Senzorul de deblocare facială a funcționat impecabil, chiar și cu soarele care îmi bătea direct în față. Cu toate acestea, cel de amprentă, mai dădea rateuri.

Cât timp l-am folosit, am primit și o actualizare Over the Air, la un nivel de securitate mai nou:

Rezultatele de la testele sintetice sunt cele de mai jos:

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

PC Mark:

Aș fi vrut să pot testa și conectivitatea 5G, dar nu am reușit să prind găleata de semnal Digi.Mobil din Timișoara. Dar este bine de știut că este compatibil cu așa ceva, pentru că în 1-2 ani, abonamentele care vor include opțiuni 5G vor fi ceva banal și cotidian. Iar cum nu toți schimbăm telefoanele de două ori pe an, mi se pare un atu demn de luat în considerare.

Snapdragon 870 octacore, 12 GB RAM și 258 GB spațiu de stocare fac smartphone-ul să zburde. Nu am întâlnit situații în care să fi avut parte de lag sau crash. Practic, deși nu discutăm de ultima generație de chipset, software-ul bine optimizat nu lasă să se vadă asta. Good job, vivo development team!

Ecran și sunet

Am apeciat și la X51 5G panelul calitativ. Și aici avem parte de așa ceva, fiind vorba de un OLED. În funcție de necesități, telefonul poate adapta ecranul la 120 sau 60 Hz. Bine, de dragul articolului, am mutat manual pe 120 Hz. Afară, în soare puternic, ecranul poate fi utilizat fără probleme, dar trebuie menținut pe luminozitate maximă.

Spre deosebire de predecesorul lui, software-ul este bine optimizat pentru tipul panelului folosit – unul curbat.

vivo a fost primul producător care a introdus Hi-Fi la telefoanele mobile, iar dispozitivele sunt construite cu un ADN muzical, spune producătorul. Cu toate acestea, nu am fost deloc impresionat de sunetul redat prin singurul difuzor. Mai ales în ceea ce privește basul. Că la Iorgovan, frumoasă floare, merge și fără. 😉

Lucrurile se schimbă când asculți la căști, pentru că poți jongla cu setările și te folosești și de calitatea căștilor. Bine, drept este că nu cred să mai asculte cineva muzică direct la telefon. Sau, sunteți pe aici care faceți asta?

Camera foto și video

Punctul forte al telefonului este acesta. Dacă sunteți în căutarea unui gadget care să vă ajute să imortalizați amintirile și să facă asta calitativ, vivo X60 PRO 5G este ce trebuie! Tehnologia de stabilizare cu gimbal – acele mici motorașe care repoziționează camerele – oferă opțiunea de a fotografi subiecți în mișcare, fără a afecta calitatea imaginii. Pentru un posesor de câine care nu stă locului când iese la plimbare, este o binecuvântare să poți realiza poze în care acesta nu apare ca o nălucă. Dar, poat și mai folositoare este acestă tehnologie la filmări. Poți realiza unele cu traficul din oraș, spre exemplu, fără frică. Iar colaborarea cu Zeiss continuă și la acest model, lucru care garantează lucrul bine-făcut, nemțește, adică.

Pentru amatorii de selfie, camera dedicată are și ea stabilizare optică.

Fotografiile pe timp de noapte sunt peste medie, dar poate puțin prea luminate. Nota bene, funcționează ok și pe camera selfie.

camera selfie, fotografie pe timp de zi:

camera selfie, fotografie tip bokeh:

camera selfie, fotografie cu AR:

camera principală, fotografie mod 48MP:

camera principală:

camera principală, panormă:

camera principală, mod pro sports:

camera principală, mod long exposure:

camera principală, mod bokeh:

*PS: Ce se vede pe bolul cu flori este rezultatul curiozității ficiorului meu de 10 ani. Dar am lăsat intenționat pozele aici, ca să vă întreb și pe voi dacă aveți mici curioși pe acasă, care vă sabotează munca!

camera principală, fotografie pe timp de noapte:

filmare cameră principală:

filmare slow motion:

filmare timelapse:

Din păcate, pentru că stau aproape de Timișoara, oraș destul de poluat, ba chiar spre un CET, nu prea am parte de seri senine, pentru a putea încerca opțiunile de supermoon și astro…

Baterie

Încărcarea rapidă te ajută să treci peste neajunsul că bateria se va descărca relativ repede. Pe OnePlus 6 personal, în același regim de utilizare, ajungeam cu 15% pe la orele 21:00. Cu X60 PRO 5G, deja pe la 19:00 îmi caut încărcătorul.

Capacitatea este mai mică decât la X51 5G, fiind de doar 4200 mAh. Dacă mai avea 300 în plus, cred că devenea best buy.

Preț, puncte pro și contra

Telefonul este de ieri, la precomandă, pe eMAG, la prețul de 3499,99 RON. La evenimentul de lansare s-a anunțat și un discount de 300 RON. Dacă mă întrebați pe mine, este un preț mare pentru un nou jucător, cum este vivo. Undeva la 2800 RON devine best buy! Probabil că prețul este justificat și de faptul că acesta este telefonul oficial al Euro 2020. Din păcate îl voi returna mâine, deci nu îl voi avea cu mine pe National Arena!

Din declarațiile celor de la divizia din România, sunt ceva tatonări și pentru a intra pe piața de telecom, în parteneriat cu operatorii. Mă gândesc că atunci vor deveni mai atrăgători pentru publicul larg. Dacă mai adăugăm și cele două service-uri autorizate local, avem rețeta completă pentru ca vivo X60 PRO 5G să devină un telefon căutat și la noi.

PRO

performanțe bune foto-video

camera cu stabilizator

dual-sim, compatibil 5G

Android 11

încărcare rapidă la 33W

autonomie bună

design plăcut

display excelent cu 120Hz refresh rate

FuntouchOS cu puține intervenții din partea producătorului

senzor de amprentă integrat în display

căști și adaptor audio în pachet

CONTRA

preț relativ mare pentru un brand nou

difuzor mono, deși are cip audio dedicat