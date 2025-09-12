Vrei noul iPhone? Îl poți precomanda acum la eMAG

Noile iPhone 17, inclusiv modelul ultra-subțire iPhone Air, sunt disponibile pentru precomandă pe eMAG începând cu 12 septembrie, ora 15:00.

România se află din nou în prima linie a lansărilor globale Apple, iar eMAG, partener autorizat, oferă acces rapid la cele mai noi dispozitive: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și revoluționarul iPhone Air. Alături de acestea, pot fi precomandate și AirPods Pro 3, Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 și Apple Watch Ultra 3.

Dispozitivele vor fi disponibile pentru comandă începând cu 19 septembrie, ora 08:00. iPhone 17 vine cu un ecran mai mare și mai luminos, tehnologie ProMotion de până la 120Hz, noua cameră frontală Center Stage și cipul A19, care oferă performanțe îmbunătățite și eficiență energetică superioară. iPhone Air impresionează prin designul său ultra-subțire, greutate redusă și durabilitate crescută, fiind echipat cu camere avansate și autonomie extinsă.

Modelele iPhone 17 Pro și Pro Max sunt construite pe un design complet nou, cu cipul A19 Pro ce oferă performanțe comparabile cu cele ale unui MacBook. Acestea dispun de camere triple de 48MP și autonomie record. Apple Watch Series 11 introduce funcția „sleep score” pentru monitorizarea somnului, autonomie de până la 24 de ore și un ecran de două ori mai luminos. Apple Watch SE 3 oferă funcții avansate de sănătate, ecran Always-On și încărcare rapidă, iar Apple Watch Ultra 3 vine cu autonomie de 42 de ore și funcții avansate pentru sport și aventură.

AirPods Pro 3 aduc un design nou, sunet de calitate superioară, fixare intraauriculară stabilă, monitorizarea ritmului cardiac în timpul antrenamentelor și o durată extinsă a bateriei. Prețul de pornire este de 249 dolari, iar livrările încep pe 19 septembrie.

Pentru achiziție, eMAG oferă plata în până la 24 de rate cu dobândă 0 și extra bonus prin Easy BuyBack. Programul dezvoltat în parteneriat cu Flip permite utilizatorilor să valorifice telefonul vechi într-un proces complet digital. Evaluarea se face online, iar telefonul poate fi trimis prin easybox sau curier. Suma este virată în contul personal în maximum trei zile de la acceptarea ofertei, iar clienții beneficiază de un bonus de până la 150 lei.