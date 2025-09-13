Oamenii de știință au creat o „mașină a timpului” pentru Marte

Un proiect european de cercetare încearcă să reconstruiască istoria climatică a planetei Marte cu ajutorul unui model virtual complex. Inițiativa, numită „Mars Through Time”, este coordonată de cercetători de la Institutul Pierre Simon Laplace din Franța și finanțată de Uniunea Europeană.

Scopul este de a înțelege cum a evoluat clima planetei roșii de-a lungul a miliarde de ani și dacă aceasta ar fi putut susține viața în trecut.

Modelul simulează diferite epoci marțiene, inclusiv perioade în care planeta ar fi fost acoperită de gheață, de lacuri sau de râuri. Cercetătorii încearcă să afle când și cum a trecut Marte de la o atmosferă mai densă și umedă la starea actuală, aridă și rece. Proiectul se bazează pe datele colectate de misiuni spațiale anterioare, dar adaugă o componentă de simulare pe termen lung, care nu a mai fost realizată până acum.

François Forget, coordonatorul proiectului, spune că echipa sa construiește practic o „planetă virtuală” care evoluează în timp. Această abordare ar putea oferi răspunsuri la întrebări esențiale despre habitabilitatea planetei și despre procesele climatice care au modelat suprafața marțiană.

Proiectul a început în 2019 și se va încheia în noiembrie 2025. Rezultatele ar putea fi utile nu doar pentru înțelegerea trecutului marțian, ci și pentru pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman. În plus, studiul climatului marțian oferă perspective noi asupra modului în care clima terestră ar putea evolua în condiții extreme.

