Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Tot ce trebuie să știți despre cum a blocat tehnologia transferuri de fotbaliști
Rezultate sondaj: Ați primit deja facturile de energie electrică cu noile valori?
Industria auto germană e praf, iar BMW confirmă asta prin design-ul noilor modele
Sondajul de marți: La ce platforme de streaming video sunteți abonați? (2025)
Opinie nepopulară: eliminarea produselor chinezești din Rabla și Casa Verde e justificată – dar statul trebuie să-și respecte cetățenii
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XRF7GM) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

ANCOM impune noi obligații de informare pentru utilizatorii de telefonie și internet

| Da drumul discutiei! Diverse

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția asupra dreptului utilizatorilor de servicii de telefonie și internet de a fi informați în mod clar și prompt în două situații esențiale.

Acestea sunt atunci când consumă integral resursele incluse în abonament și când acumulează costuri suplimentare de 250 lei (echivalentul a 50 euro), fără TVA, peste valoarea abonamentului.

Această măsură are ca scop creșterea transparenței și oferirea unui control mai bun asupra cheltuielilor generate de utilizarea serviciilor de comunicații electronice. Furnizorii sunt obligați să emită notificări atunci când volumul de servicii inclus în planul tarifar este consumat în totalitate, precum și în momentul în care utilizatorii depășesc valoarea abonamentului și acumulează costuri suplimentare de cel puțin 250 lei, fără TVA. Aceste costuri pot include și accesarea serviciilor cu valoare adăugată, în funcție de politica comercială a fiecărui furnizor.

Obligațiile se aplică inclusiv utilizatorilor finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit, cu excepția cazului în care aceștia au convenit explicit să renunțe la aplicarea acestor prevederi.

În cazul în care apar neclarități privind serviciile facturate, utilizatorii pot solicita furnizorilor facturi detaliate care să conțină informații clare despre serviciile utilizate și tarifele percepute. Dacă obligațiile de informare nu sunt respectate, utilizatorii se pot adresa ANCOM, iar în situațiile în care furnizorii nu respectă clauzele contractuale, pot sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). De asemenea, microîntreprinderile și organizațiile nonprofit au posibilitatea de a apela la mediatori autorizați sau la instanțele de judecată. ANCOM poate oferi consiliere, dar nu are competențe de sancționare în astfel de cazuri.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.