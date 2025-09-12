ANCOM impune noi obligații de informare pentru utilizatorii de telefonie și internet

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția asupra dreptului utilizatorilor de servicii de telefonie și internet de a fi informați în mod clar și prompt în două situații esențiale.

Acestea sunt atunci când consumă integral resursele incluse în abonament și când acumulează costuri suplimentare de 250 lei (echivalentul a 50 euro), fără TVA, peste valoarea abonamentului.

Această măsură are ca scop creșterea transparenței și oferirea unui control mai bun asupra cheltuielilor generate de utilizarea serviciilor de comunicații electronice. Furnizorii sunt obligați să emită notificări atunci când volumul de servicii inclus în planul tarifar este consumat în totalitate, precum și în momentul în care utilizatorii depășesc valoarea abonamentului și acumulează costuri suplimentare de cel puțin 250 lei, fără TVA. Aceste costuri pot include și accesarea serviciilor cu valoare adăugată, în funcție de politica comercială a fiecărui furnizor.

Obligațiile se aplică inclusiv utilizatorilor finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit, cu excepția cazului în care aceștia au convenit explicit să renunțe la aplicarea acestor prevederi.

În cazul în care apar neclarități privind serviciile facturate, utilizatorii pot solicita furnizorilor facturi detaliate care să conțină informații clare despre serviciile utilizate și tarifele percepute. Dacă obligațiile de informare nu sunt respectate, utilizatorii se pot adresa ANCOM, iar în situațiile în care furnizorii nu respectă clauzele contractuale, pot sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). De asemenea, microîntreprinderile și organizațiile nonprofit au posibilitatea de a apela la mediatori autorizați sau la instanțele de judecată. ANCOM poate oferi consiliere, dar nu are competențe de sancționare în astfel de cazuri.