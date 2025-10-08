Qualcomm a cumpărat producătorul de plăci de dezvoltare open-source Arduino

Producătorul de plăci de dezvoltare open-source Arduino a fost cumpărat de Qualcomm, însă suma și condițiile exacte ale preluării nu au fost încă dezvăluite. Qualcomm susține că a realizat această achiziție pentru a-și extinde portofoliul de tehnologii și produse, însă menționează că Arduino va continua să opereze independent după finalizarea preluării.

După cum subliniază și CNBC, Arduino nu este utilizat în scopuri comerciale, iar Qualcomm nu intenționează să introducă scumpiri sau restricții asupra hardware-ului, ba chiar dimpotrivă. Odată cu preluarea companiei italiene, utilizatorii de hardware și software Arduino, vor beneficia gratuit de resursele Qualcomm. În prezent, comunitatea Arduino are peste 33 milioane de membri și este compusă în principal din pasionați de electronică și robotică, profesori și studenți cu înclinații spre științe reale, iar Qualcomm, deși nu a dezvăluit oficial acest lucru, se pare că ar fi preluat compania italiană pentru a crește adopția propriilor tehnologii.

Odată cu anunțul preluării, Arduino a dezvăluit și o nouă placă de dezvoltare dotată cu procesor Qualcomm Dragonwing QRB2210, 2 GB RAM, 16 GB stocare eMMC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 și USB-C. Aceasta poartă denumirea de UNO Q și costă 44 de dolari. Este deja listată la precomandă la prețul de 47.6 euro și va fi livrată începând cu data de 24 octombrie.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Via Techspot