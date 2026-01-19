Amendă pentru cartel auto

Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii – 25 de service-uri auto și doi asigurători – cu amenzi totale de 14,73 milioane lei, aproximativ 2,9 milioane euro, după ce a descoperit o înțelegere pe piața întreținerii și reparării autovehiculelor din România.

Din total, 25 de firme sunt sau au fost în rețeaua de service-uri autorizate Auto Italia Impex și au uniformizat tarifele de manoperă, prețurile pieselor și alte condiții comerciale în relația cu anumite societăți de asigurare – practic, concurența dintre ele a dispărut.

În ecuație au intrat și doi asigurători – Gothaer Asigurări-Reasigurări SA, azi Allianz-Țiriac Unit Asigurări SA, și Uniqa Asigurări SA – care au susținut coordonarea reparatorilor și au primit, împreună, amenzi de 6,7 milioane lei.

Investigația a pornit de la o cerere de clemență – compania care a colaborat a primit imunitate – iar toate cele 27 de entități au recunoscut faptele și au beneficiat de reduceri. Decizia este executorie, amenzile merg la buget, iar ANAF se ocupă de punerea în aplicare.

Un detaliu important de context: Gothaer a fost preluată de Allianz-Țiriac și rebranduită în Allianz-Țiriac Unit încă din 2022, iar în 2025 portofoliul a fost integrat complet în Allianz-Țiriac Asigurări – de aici și formularea „actuala Allianz-Țiriac Unit” din documentele oficiale. Sincer, eu am crezut că se referă la fost Unita Asigurări, așa că am considerat că e mai bine să vă explic. 🙂

După părerea mea, acesta e un caz-șablon despre cum arată un cartel discret într-o piață cu dependențe mari de decontările cu asigurătorii: pe hârtie, „tarife orientative”, în practică, prețuri trase la indigo.

