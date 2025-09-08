Xiaomi 16 vine cu baterie uriașă, cameră de top și poate chiar ecran secundar

Seria Xiaomi 16 se anunță una dintre cele mai ambițioase lansări ale companiei chineze, cu upgrade-uri majore în zone-cheie: autonomie, performanță, camere și design.

Potrivit mai multor surse, flagship-ul Xiaomi 16 ar putea fi prezentat oficial în septembrie, mai devreme decât generația anterioară.

Unul dintre cele mai spectaculoase zvonuri este revenirea ecranului secundar pe spatele telefonului, o funcție văzută ultima dată pe Xiaomi 11 Ultra. Imagini neconfirmate cu modelul Xiaomi 16 Pro Max sugerează un modul foto generos, cu trei senzori și un display integrat, util pentru notificări sau selfie-uri cu camera principală. Designul amintește de layout-ul iPhone 17 Pro, ceea ce indică o posibilă convergență stilistică între branduri.

Pe partea de performanță, Xiaomi 16 va fi echipat cu noul procesor Snapdragon 8 Elite 2, care promite un salt de 30% la GPU și 25% la CPU față de generația anterioară. Modelul standard ar putea include o baterie de 6800 mAh, cu încărcare rapidă la 100W – o capacitate impresionantă pentru un telefon cu ecran de 6,3 inci. Versiunea Pro va păstra ecranul LTPO OLED de 6,85 inci, dar va renunța la marginile curbate în favoarea unui panou complet plat.

Camera frontală va fi și ea îmbunătățită: senzor de 50 MP, autofocus și filmare 4K la 60 fps. Pe spate, Xiaomi 16 Pro va include un senzor principal de 50 MP cu HDR avansat și un senzor ToF pentru adâncime, focus și aplicații AR. Se discută și despre un model „Pro Mini” cu ecran mai mic, dar aceleași specificații de top.

Seria va rula HyperOS 3 bazat pe Android 16 și va include optimizări pentru consumul de energie și protecția oculară la luminozitate ridicată. Dacă toate aceste informații se confirmă, Xiaomi 16 ar putea deveni unul dintre cele mai echilibrate flagship-uri ale anului.

Sursa 1

Sursa 2