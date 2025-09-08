Opinie nepopulară: eliminarea produselor chinezești din Rabla și Casa Verde e justificată – dar statul trebuie să-și respecte cetățenii

Am citit la colegii de la gadget.ro că Guvernul României ia în calcul eliminarea echipamentelor și vehiculelor fabricate în China din programele cu subvenții de tip Rabla, Casa Verde și altele similare.
E o decizie care a stârnit controverse, mai ales în rândul celor care au investit deja în sisteme fotovoltaice cu panouri Jinko sau invertoare Huawei – ca mine. Dar, dincolo de nemulțumiri punctuale, măsura are o logică strategică și economică pe care ar trebui să o înțelegem.
România nu e singura țară care reevaluează dependența de tehnologia chineză. SUA, Germania, Franța – toate au început să limiteze accesul echipamentelor din China în infrastructura critică, fie că vorbim de telecomunicații, energie sau transport. Motivele sunt multiple: securitate cibernetică, protejarea producției locale, reducerea vulnerabilităților geopolitice. În acest context, decizia guvernului român nu e o excepție, ci o aliniere la tendințele internaționale.
Produsele chinezești sunt adesea mai ieftine și performante, dar vin cu un cost ascuns: lipsa transparenței în software, dificultatea de integrare cu sisteme europene, și riscuri legate de actualizări sau control de la distanță. În cazul panourilor solare și al invertoarelor, există deja discuții în UE despre standardizarea softurilor și limitarea accesului la datele colectate de aceste echipamente. Așadar, scoaterea lor din programele de subvenții nu e o pedeapsă, ci o măsură de precauție.
Totuși, statul are obligația să nu lase în urmă cetățenii care au investit deja în astfel de soluții. Dacă ai un sistem Huawei sau Jinko, nu ar trebui să fii penalizat retroactiv. Guvernul ar putea oferi:
- discounturi pentru achiziții viitoare, dacă alegi să treci la echipamente compatibile cu noile cerințe;
- menținerea produselor actuale în sistem, dar cu limitări – de exemplu, fără acces la subvenții suplimentare sau cu obligația de a instala componente de securitate;
- investigarea opțiunii de resoftare sau actualizare a firmware-ului, pentru a elimina riscurile și a permite integrarea cu platformele naționale.
Este important ca această tranziție să fie făcută cu cap, nu cu forța. Cetățenii nu trebuie să suporte costul unei decizii politice fără să primească alternative. În același timp, nu putem ignora realitatea: România trebuie să-și protejeze infrastructura energetică și să încurajeze producătorii locali sau europeni. Subvențiile nu sunt un drept, ci un instrument de politică publică. Iar statul are tot dreptul să decidă cum le folosește.
Voi ce părere aveți?
Nobody a zis
Chestia cu transparenta software e un pretext penibil pentru a justifica neputință într-o competiție . Este exact același scenariu de „spionaj ” ca în cazul telefoanelor Huawei sau a tik tok. Când nu mai faci fata încerci sa te agăți de cel ce trece pe lângă tine și să-l tragi în jos cu orice preț.
O chestie simpla totuși, 80% din obiectele ce le avem în casa.sunt Made în China fie ca sunt produse 100% fie cu componente de acolo. Vorbim și aici de spionaj?
Radu a zis
Problema este mult mai complexa deoarece noi vedem pretul final al unui produs, si vedem ca este mult mai ieftin de la chinezi.
De exemplu, in multe tari europene nu poate fi impusa ziua de lucru de 12 ore pentru ca sunt legi care te apara sa nu muncesti ca sclavul. La chinezi alea 12 ore sunt obligatorii, iar prin cultura lor ei stau mai mult de atat. Din start, Europa este aici in urma si nu prea are cum sa fie competitiva.
La americani, desi se munceste mult sunt si salariile mai mari, deci iarasi nu au cum sa vina cu preturi sub cele chinezesti.
Europenii au mai incercat sa isi reduca din costuri, de exemplu companii germane, frantuzesti, au venit in Romania si asa a mai crescut si nivelul nostru financiar.
Totusi, nu prea ai cum sa scoti un produs la acelasi pret ca unul chinezesc deoarece nu ai aceleasi costuri de productie.
Razvann a zis
Radu , ai cum si o se ajunga acolo odata cu automatizarea accelerata , IA , etc… iar factorul uman va iesi din productie . Costurile cu mâna de lucru vor deveni neglijabile .
SuperUser a zis
Spionajul huawei a fost demonstrat si dovedit. Depinde de tine daca vrei sa accepti sau îți pui ochelari de cal. Referitor la masinile din china, va fi frumos pana ne trezim ca suntem faliți si atunci sa vedem cine mai dă doua parale pe situația noastră. In plus, in ultimi ani s a cam umflat orezul in chine, au pretenții teritoriale tot mai mari prin vecini. De ce ai vrea sa mai finanțezi un monstru care te amenință?
tibi_9 a zis
Razvan , cind factorul uman va iesi din productie , care este nr de cumparatori ce isi vor mai permite acel produs ?
varucu a zis
Ca de obicei, ai o opinie echilibrată pe care ți-o împărtășesc. Eu evit din principiu tot ceea ce este chinezesc și mai ales de valoare, care mă poate pune în situații dificile ulterior.