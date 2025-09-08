Opinie nepopulară: eliminarea produselor chinezești din Rabla și Casa Verde e justificată – dar statul trebuie să-și respecte cetățenii

Am citit la colegii de la gadget.ro că Guvernul României ia în calcul eliminarea echipamentelor și vehiculelor fabricate în China din programele cu subvenții de tip Rabla, Casa Verde și altele similare.

E o decizie care a stârnit controverse, mai ales în rândul celor care au investit deja în sisteme fotovoltaice cu panouri Jinko sau invertoare Huawei – ca mine. Dar, dincolo de nemulțumiri punctuale, măsura are o logică strategică și economică pe care ar trebui să o înțelegem.

România nu e singura țară care reevaluează dependența de tehnologia chineză. SUA, Germania, Franța – toate au început să limiteze accesul echipamentelor din China în infrastructura critică, fie că vorbim de telecomunicații, energie sau transport. Motivele sunt multiple: securitate cibernetică, protejarea producției locale, reducerea vulnerabilităților geopolitice. În acest context, decizia guvernului român nu e o excepție, ci o aliniere la tendințele internaționale.

Produsele chinezești sunt adesea mai ieftine și performante, dar vin cu un cost ascuns: lipsa transparenței în software, dificultatea de integrare cu sisteme europene, și riscuri legate de actualizări sau control de la distanță. În cazul panourilor solare și al invertoarelor, există deja discuții în UE despre standardizarea softurilor și limitarea accesului la datele colectate de aceste echipamente. Așadar, scoaterea lor din programele de subvenții nu e o pedeapsă, ci o măsură de precauție.

Totuși, statul are obligația să nu lase în urmă cetățenii care au investit deja în astfel de soluții. Dacă ai un sistem Huawei sau Jinko, nu ar trebui să fii penalizat retroactiv. Guvernul ar putea oferi:

discounturi pentru achiziții viitoare, dacă alegi să treci la echipamente compatibile cu noile cerințe;

menținerea produselor actuale în sistem, dar cu limitări – de exemplu, fără acces la subvenții suplimentare sau cu obligația de a instala componente de securitate;

investigarea opțiunii de resoftare sau actualizare a firmware-ului, pentru a elimina riscurile și a permite integrarea cu platformele naționale.

Este important ca această tranziție să fie făcută cu cap, nu cu forța. Cetățenii nu trebuie să suporte costul unei decizii politice fără să primească alternative. În același timp, nu putem ignora realitatea: România trebuie să-și protejeze infrastructura energetică și să încurajeze producătorii locali sau europeni. Subvențiile nu sunt un drept, ci un instrument de politică publică. Iar statul are tot dreptul să decidă cum le folosește.

Voi ce părere aveți?