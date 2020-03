Xiaomi Mi A2 Lite primeste update la Android 10 (NU FACETI UPDATE!)

Se pare ca Xiaomi Mi A2 Lite, un best-buy de buget, va primi in curand mult-asteptatul update la Android 10 impreuna cu toate functiile ce vin cu acesta.

UPDATE: Se pare ca update-ul brick-uie telefoane, asa ca nu-l faceti inca. A patit-o un cititor dar si altii de pe forumul Xiaomi.

Noi am scris deja despre Xiaomi Mi A2 Lite acum ceva timp iar tot ceea ce este acolo ramane in picioare, asa ca daca sunteti in cautarea unui telefon bun la un pret excelent (se gaseste pe la 700 lei) mergeti pe acest model.

Android 10 pe Xiaomi Mi A2 Lite va aduce controlul cu gesturi, dark mode si tot ceea ce tine de ultima versiune a sistemului de operare mobil de la Google.

Daca ai Xiaomi Mi A2 Lite lasa un comentariu si spune-ne daca ai primit update-ul la Android 10.