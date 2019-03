Cum vor contribui telefoanele pliabile la cresterea preturilor celorlalte terminale

Ca sa fiu sincer, ideea mi-a venit cand am citit articolul lui Gabriel, despre evolutia bateriilor in telefoanele mobile. Mi-am adus aminte ca, atat el cat si Darius au scris doua editoriale – unul pro si altul contra (le gasiti aici si aici) ideii de smartphone pliabil. Trecem peste dezbaterea cu privire la oportunitatea tehnologiei respective. In definitiv, amandoi colegii mei au dreptate. Ceea ce as vrea sa evidentiez in materialul de fata este viitoarea evolutie a preturilor din domeniu.

Exista deja o tendinta pe piata de crestere progresiva a preturilor, indiferent de specificatii. Nu am gasit statistici pentru Romania sau pentru UE, dar vedeti mai jos cum au evoluat preturile la lansarea modelelor in SUA, pentru perioada 2016 – 2019:

Model 2016 2017 2018 2019 % de crestere Galaxy S10 E N/A N/A N/A Galaxy S10E: $750 N/A Samsung Galaxy Galaxy S7: $650-695 Galaxy S8: $720-$750 Galaxy S9: $720-$800 Galaxy S10: $900 29.5% Samsung Galaxy Plus S7 Edge: $750-795 Galaxy S8 Plus: $785-$850 Galaxy S9 Plus: $840-$930 Galaxy S10 Plus: $1,000 25.8% Samsung Galaxy Note Note 7: $834-880 Note 8: $930-960 Note 9: $1,000 Lansare in Aug 2019 13.6% Motorola Moto G Moto G4: $199 Moto G5 Plus (Moto G5 nu era comercializat in SUA): $229 Moto G6: $249 Moto G7: $299 50% LG G series LG G5: $576-689 LG G6: $600-720 LG G7: $750-790 LG G8: TBD 14.7% LG V series LG V20: $672-829 LG V30: $800-912 LG V40: $900-$980 LG V50: TBD 18.2% iPhone (cheapest) iPhone 7: $649 iPhone 8: $699 iPhone XR: $749 Lansare in Sept. 2019 15.4% iPhone X N/A iPhone X: $999 iPhone XS: $999 Lansare in Sept. 2019 0% iPhone Plus/Max iPhone 7 Plus: $769 iPhone 8 Plus: $799 iPhone XS Max: $1,099 Lansare in Sept. 2019 42.9% OnePlus OnePlus 3: $399 OnePlus 5: $479 / OnePlus 5T: $499 OnePlus 6: $529 / OnePlus 6T: $549 Lansare in Iun. 2019 37.6% Google Pixel Pixel: $649 Pixel 2: $649 Pixel 3: $799 Lansare in Oct. 2019 23.10% Google Pixel Plus Pixel XL: $769 Pixel 2 XL: $849 Pixel 3 XL: $899 Lansare in Oct. 2019 16.9%

Pe langa aceasta tendinta ‘naturala” de majorare a costurilor de achizitie, mai sunt cateva aspecte care vor duce la cresterea preturilor pe viitor. Haideti sa le analizam pe fiecare si sa vedem ce au de-a face cu cele doua modele mentionate in deschidere.

Tehnologia 5G

Sunt tot mai multe terminale care vin din fabrica cu chipset capabil sa suporte acest tip de comunicare. Samsung S10 este, poate, cel mai cunoscut astfel de telefon. Desi nu avem inca infrastructura necesara decat in cateva locatii elitiste, producatorii sunt deja pregatiti pentru schimbare. Drept este ca e un lucru pozitiv – atunci cand operatorul tau de telefonie va implementa 5G, nu vei fi nevoit sa achizitionezi un nou mobil. Pe de alta parte, implementarea atat de devreme face costurile mai mari decat este necesar.

Camerele tot mai multe si mai performante

Desi Google ne arata ca poti face fotografii excelente si doar cu o camera singulara (vezi review-ul lui Alex la Pixel 3), sunt altii care isi transforma mai nou telefoanele in hidre, ca in cazul lui Nokia 9 Pureview:

Ideea de portabilitate este cel mai bine exprimata de utilizarea camerelor de pe smartphone pentru imortalizarea evenimentelor din viata noastra. Dintre cunoscutii mei, prea putini mai cara o camera foto sau video dupa el, atunci cand merg la spectacolul copiilor sau la nunta prietenilor. Ba, mai mult, avem parte de videoclipuri sau filme de animatie realizate exclusiv cu telefonul mobil:

Marketingul de promovare

Ati vazut ca fiecare model cu staif se lanseaza musai cu alai de vedete. In plus, ca sa fie treaba treaba, marii producatori subventioneaza tot felul de bloggeri, vloggeri sau influenceri cu vacante exotice sau city break-uri in locatii scumpe, unde cei invitati filmeaza si fotografiaza decorul exclusiv cu noul lor model. Nu credeti? Ia dati un ochi pe site-urile de tech din Romania, si vedeti cati au au parte de asa ceva!

In caz ca sunteti interesati de parerile altora, in domeniul, va invit sa descoperiti aici cum bugetele tot mai mari de promovare au ajutat Huawei sa ajunga in top 3 producatori de smartphone-uri. Ce s-a mai intamplat este ca prefera sa dea telefoane de test unor influencers, care nu stiu neaparat tehnica si sunt putin experimentati, dar au talentul de a prinde la mase, ceea ce inseamna mai multe vanzari (Gal Gadot a facut reclama pentru Huawei.…de pe un iPhone). Nu degeaba se numedc influencers.

Inovatii tehnologice

De cativa ani, nu am descoperit (mai) nimic inovativ la design sau la specificatiile telefoanelor mobile. E drept, am avut parte de tot felul de ecrane curbate, cu breton mai mic sau mai mare, dar, in esenta, asta nu inoveaza atat de mult. Abia incarcarea rapida si cea prin inductie, senzorii de amprenta din display si telefoanele pliabile au mai adus ceva aer proaspat in ceea ce parea un dolce far niente al jucatorilor de pe piata.

Insa, ca la orice lucru nou lansat, costurile de amortizare sunt suportate de cumparatori, iar primele generatii de astfel de device-uri sunt relativ de neatins de oamenii de rand. Sunt mai mult experimente.

My two cents

Am ajuns si la finalul editorialului. Sper ca inca nu v-am pierdut pe parcurs 🙂 Va spuneam in deschidere ca noile telefoane pliabile, de la Huawei si Samsung, vor fi raspunzatoare de cresterea semnificativa a preturilor in perioada imediat urmatoare. Pe langa faptul ca indeplinesc toate conditiile exprimate mai sus, ele deja au ridicat stacheta preturilor peste infama valoare de 1000 de Euro. Iar ceilalti producatori vor folosi acest pretext pentru a ridica preturile si acolo unde nu este cazul. In esenta, cele doua companii asiatice au facut pietei de smartphone-uri ceea ce PSG a realizat prin transferul lui Neymar Jr. de la Barcelona – au setat un nou prag psihologic.

La final, voi cita unul din directorii LG. Ken Hong:

Factorii care influenteaza pretul de retail al unui telefon sunt: costul componentelor, pozitionarea fata de competitori, costurile pentru folosirea diverselor aplicatii si tarifele din telecomunicatii. Iar, daca preturile de pe piata cresc, si noi vom fi fortati sa le crestem.

Ce parere aveti despre acest subiect? Este justificata creterea, fie ea si partiala, a preturilor de vanzare pentru noile telefoane?