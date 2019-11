Nokia 7.2 Review

7.2 este cel mai nou smartphone din gama mainstream de la Nokia cu Android One. L-am folosit in lung si in lat timp de 3 saptamani, iar acum a venit timpul sa va spun ce cred despre el.

Cuprins review

Design si constructie

Constructia de tip sandwich ramane inca preferata in lista telefoanelor cu pret accesibil, iar Nokia 7.2 nu face exceptie. Atat fata cat si spatele telefonului folosesc Gorilla Glass 3, iar rama nu este din aluminiu ci dintr-un material pe care sincer nu stiu cum sa vi-l traduc: composite frame. Este mai usor decat aluminiul, dar mai rezistent. Spre surprinderea mea, este unul din putinele telefoane de anul acesta care nu iubeste amprentele! Spatele acestuia a ramas mereu curat datorita unui tip de finisaj intalnit si pe Pixel 3. Dezavantajul acestuia este ca face telefonul incredibil de alunecos, mai ales daca ai mainile uscate sau pielea aspra.

La capitolul design, va fi greu sa-l confundati cu un alt telefon (exceptie Nokia 6.2 care are acelasi design) datorita bumper-ului de la camera foto. Acesta este circular, are in jur de 2mm inaltime si pastreaza in interiorul sau cei 3 senzori pentru fotografie si blitul. Sub acesta, tot intr-un cadru circular avem senzorul de amprenta. Faptul ca au pastrat 2 elemente circulare pe spate prezinta o simetrie buna, dar bumperul camerei este prea inalt. Frontal avem un teardrop unde sta camera de selfie-uri, iar jos in barbie logo-ul Nokia. Butonul de deblocare este situat pe partea dreapta alaturi de cel pentru volum si a fost integrat un LED de notificari in el. Din pacate eu nu-i prea vad utilitatea, daca telefonul nu este asezat intr-o pozitie in care sa fie vizibil, vei sfarsi ridicand telefonul oricum pentru a-l verifica. Pentru a promova Google Assistant, pe partea stanga avem un buton special doar pentru acesta si care din pacate nu poate fi reprogramat.

Per total, as spune ca ma incanta ideea de a nu avea telefonul plin de amprente, la fel si existenta portului de 3.5mm, a slotului de card SD si singurul aspect care m-a deranjat a fost inaltimea bumper-ului de la camerele foto.

Software si performanta

Facand parte din programul Android One m-as fi asteptat ca actualizarea pentru Android 10 sa fie disponibila deja, dar nu este. Aceasta va sosi cel mai devreme in decembrie. Android One a crescut puternic in ultimii 3 ani si in mare parte si-a atins scopul: experienta curata pentru puristi. Aici se incadreaza si Nokia 7.2: suita completa Google pentru tot ce aveti nevoie si fara bloatware.

Nokia 7.2 foloseste procesorul Snapdragon 660, acelasi pe care l-a folosit si Nokia 7 Plus, dar a primit mai multa memorie RAM, anume 6GB si mai mult spatiu de stocare:128GB. Desi procesorul este inca unul puternic, care face fata sarcinilor cu brio, s-ar fi putut opta pentru un model mai nou, au fost cateva momente cand l-am simtit lent. Pentru fanii cifrelor, avem rezultatele Geekbench aici, iar Antutu mai jos.

Ecran si sunet

Un panel IPS LCD de 6.3 inch cu rezolutia 1080×2280 si suport HDR10 este folosit pe Nokia 7.2. Primul aspect pe care l-am observat este ca pozele de pe Instagram au cu totul alte culori fata de cele de pe S10+ ( da, alta liga, dar diferenta se observa foarte tare). Pielea pe subiecti mult mai rosie pe 7.2 , iar pe S10 pozele par mai soft. Rezolutia este suficient de mare, iar ecranul suficient de luminos incat sa poata fi folosit cu usurinta in orice mediu. Nu v-as recomanda sa-l lasati pe mod de luminozitate automat, incat coboara mult prea jos luminozitatea si devine enervant si greu de folosit. Ce are deosebit este PureDisplay, care face conversie continutului SDR in HDR automat ( daca e pornit) si modul dinamic, care regleaza culorile, contrastul si luminozitatea in functie de ce se intampla pe telefon: vizualizarea video, citire text, gaming, etc.

Pe partea audio se foloseste de un singur difuzor si desi acesta e suficient de puternic, sunetul produs este incredibil de fals. Aceiasi melodie am pus-o pe 3 telefoane – cel mai neplacut era pe acest Nokia. Daca sunteti un mare consumator de muzica la difuzorul acestuia, nu aveti nici un motiv sa-l luati in considerare.

Camera foto si video

Camera foto este partea cu cel mai mare upgrade cu care se poate lauda 7.2: un senzor de 48MP Quad Bayer cum ii spun ei pentru fotografiile standard, insotit de un senzor de 8MP ultrawide si unul de 5MP de adancime. Astfel nu avem senzorul telefoto. Senzorul de 48MP functioneaza la fel ca cel de pe Mi 9T: fotografia finala va avea 12MP, dar puteti opta si sa fotografiati la rezolutia de 48MP. Avem si asistent virtual care proceseaza culorile in functie de ce anume este fotografiat.

Pozele realizate cu noul senzor de 48MP sunt detaliate si clare, iar culorile sunt naturale, fara a suferi de saturatie. —–> Mai multe poze gasiti aici.

Selfie-urile sunt procesate putin prea agresiv, iar rezultatul cateodata este ciudat. —–> Mai multe poze aici.

Pozele ultra-wide sunt ceva nice to have, dar la fel ca in cazul tuturor cu senzor wide: nivelul de detaliu este mult mai scazut, iar culorile mai sterse. ——>Mai multe poze aici.

Pe timp de noapte, Nokia 7.2 nu exceleaza deloc, iar rezultatele nu sunt satisfacatoare nici in momentul in care exista cateva surse de lumina. ———->Mai multe poze aici.

Video-urile realizate cu Nokia 7.2 nu suporta mai mult de 30 de cadre pe secunda din pacate, indiferent daca filmam la rezolutia full HD sau UHD.

Baterie

Nu am reusit sa ajung nici macar la un screen on time de 4 ore cu bateria de 3500mAh cu care este dotat Nokia 7.2, iar incarcarea rapida cu incarcatorul de 10W nu te ajuta deloc daca speri sa obtii inca vreo 4 ore de utilizare cu 30 de minute de incarcare: are nevoie de cam 1 ora si 45 de minute pentru o incarcare full.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Nokia 7.2 costa 1540RON la evoMAG, iar pretul nu este deloc atractiv. Samsung Galaxy A50 poate fi cumparat la 1315RON. Primesti mai putina memorie RAM, dar un ecran superior fiind AMOLED si o autonomie mai buna, bateria avand capacitatea de 4000mAh.Ā Daca vrei sa stai in lumea Android One, atunci Xiaomi Mi A3 este alt telefon care suna tentant la pretul de 900Ron. Are 4GB RAM, un ecran cu o rezolutie mai mica, dar o autonomie foarte buna si camere foto potente pentru pretul lui. Impedimentul principal care ma tine departe de a recomanda acest Nokia este pretul. Ce pare ca nu a inteles Nokia de cand a fost achizitionata de HMD Global este ca in segmentul mijlociu de telefoane competitia este foarte agresiva, mai ales din partea Xiaomi.

Pro

nu atrage amprentele

Android One

slot card SD, jack 3.5mm

design placut, iar pe turcoaz este cool

Contra

alunecos

procesor de generatie veche

scump

autonomie slaba

nu filmeaza [email protected]