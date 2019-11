ASUS Vivobook S432 – un laptop ideal pentru deplasari

Se face 1 an de cand am renuntat la desktop in favoarea unui laptop de gaming, iar in deplasari obisnuiesc sa-l iau cu mine stiind ca am toate datele aproape. Fiind un laptop de gaming este putin mai greu de transportat cand am de facut multi km sau plec din tara. Asa am descoperit cat de util poate fi un Vivobook.

ASUS Vivobook este o serie de laptop-uri gandite parca pentru oamenii care calatoresc mult si au nevoie de un companion elegant, subtire, usor si capabil de orice task.

Am testat modelul S432 si am ramas placut impresionat de calitatile lui. L-am folosit foarte des in ultima vreme pentru ca am tot fost pe drumuri si am preferat sa am cu mine un laptop de 1kg si vreo 300 de grame cu un alimentator mai mic decat unele care vin in pachet cu anumite telefoane din Asia.

Vivobook S432 este echipat cu un procesor Intel Core i5-8265U la 1.6GHz, 8GB de RAM si un SSD de 256GB de la Western Digital de tip M.2. Este un hardware prietenos cu bateria dar si suficient de bun pentru a rula rapid orice aplicatie.

Punctele forte ale acestui laptop sunt fix cele care conteaza pentru orice utilizator:

Are un design elegant si bine construit. Este din plastic, dar materialul din zona tastaturii are finisaje metalice. La fel si butoanele tastaturii par metalice, insa este doar un plastic foarte bine finisat care iti lasa o senzatie rece.

Nu depaseste 1.5kg in greuate si este foarte subtire.

Are un ecran Full HD de 14 inch cu margini foarte subtiri care se vede foarte bine in orice situatie. Este foarte luminos si poate fi folosit chiar si pe terasa unui restaurant in timp ce iti bei cafeaua de dimineata.

Are suficiente porturi pentru conectica: 3x USB 3.0, 1x USB Type C, 1x HDMI, jack audio si slot microSD.

Bateria este foarte buna si ofera intr-un regim de utilizare casual 5 spre 6 ore de autonomie.

Are si ceva deosebit in aceast segment si anume ScreenPad-ul pe care l-am vazut prima data pe un model din seria ZenBook. Acum a ajuns si pe seria Vivobook si este un plus bine meritat. Chiar daca nu va fi utilizat de toata lumea este important ca a ajuns si pe aceasta serie. Daca nu iti place nu il folosesti. L-am prezentat AICI si te sfatuiesc sa citesti despre el.

Un alt lucru deosebit este balamaua. Cand o sa ridici capacul o sa observi cum tastatura se inclina putin. Este vorba de noua balama de la ASUS care iti ofera un unghi mai bun de lucru, dar ajuta si la o racire mai eficienta a laptop-ului.

Nu am mentionat, dar tastatura este iluminata cu LED-uri albe si noaptea pare un laptop mult mai scump decat este datorita acestei iluminarii deosebite si al plasticului care seamana cu o suprafata metalica.

Vivobook S423 este disponibil in mai multe culori si toate mi se par interesante. In realitate sunt mult mai frumoase decat in poze. Astfel, poti alege o combinatie care iti place si sa scapi de clasicul negru intalnit pe toate laptop-urile.

Eu consider acest laptop un companion foarte bun in deplasari. Este fix ce ai nevoie atunci cand calatoresti deoarece este usor de transportat, are o autonomie foarte mare, un design modern, elegant, si este suficient de puternic pentru task-urile esentiale din viata unui om.

La Altex gasiti versiunea de 15 inch la pretul de 4229 lei. Din pacate versiunea de 14 inch nu se mai gaseste in acest moment pe stoc dar o sa reapara.