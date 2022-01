CES 2022 – Laptop-uri de gaming de la MSI compatibile cu Metaverse

MSI a anuntat la CES 2022 noi laptop-uri de gaming echipate cu procesoare Intel din generatia 12, dar si cu placi video RTX.

In plus, MSI a creat si laptop-uri Meta Ready, pentru a te putea conecta la Metaverse. Derek Chen, MSI Notebook Worldwide Sales & Marketing Director, a declarat că „MSI a îndeplinit cerințele în plină expansiune ale Metaverse, creând o serie de laptop-uri Meta-ready.”

MSI a dezvoltat si un sistem nou de racire denumit Phase Change Liquid Metal Pad. Cand temperatura ajunge la 58 de grade, placuta de metal se topeste si umple spatiul dintre procesor si blocul de racire, crescand eficienta cu 10%.

MSI Stealth GS77 este un laptop nou, subtire, care combina ideea de business cu cea de gaming. Are un design nou cu balama pe mijloc, un trackpad mărit cu 50% și oferă taste cu 8% mai mari, pentru o experiență mai plăcută la utilizare. Noul Stealth GS77 vine și cu un obturator al camerei pentru a adăuga un nivel suplimentar de confidențialitate. Este disponibil cu RTX 3080 si procesoare din seria 12 de la Intel.

Seria MSI Raider GR este echipata tot cu placi video RTX pana la 3080Ti, procesoare Intel din seria 12. Are tehnologie MSI OverBoost exclusiva, care ofera pana la 220W in total, cu 13% mai mult in comparatie cu alte marci.

Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition este un laptop realizat in colaborare cu Ubisoft, cu design ce foloseste colurile specifice jocului precum galben, verde si albastru.

Are ecran la 240Hz, QHD, RTX 3070Ti, Meta Ready si are procesor Intel Gen 12.

Au fost lansate si Creator Z16P si Z17. Cel din urma are un card reader UHS Express Full Size, accepta MSI Pen, Pen Touch, ambele au racire Vapor Chamber Cooler, mult mai mare fata de generatia anterioara.

Creator Z17 și Creator Z16P folosesc tehnologia MSI True Pixel care atinge standardul de culoare 100% DCI-P3 și o acuratețe a culorilor Delta-E <2. Mai mult, pentru a crește eficiența, noua serie Creator vine cu cel mai recent procesor Intel i9 din a 12-a generație și grafică Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Ambele sunt laptopuri „Meta-Ready”.