7 din top 10 cele mai vândute smartphone-uri la nivel global sunt iPhone-uri

Cu toate că produce exclusiv terminale premium și nu urmărește să concureze prin cele mai bun prețuri din piață, Apple este lider detașat la vânzările de smartphone-uri. Și nu domină doar prin numărul total de unități livrate, ci și prin prezența sa în topul celor mai vândute modele. Pe parcursul anului 2025, 7 din 10 cele mai vândute modele de smartphone-uri la nivel global au fost iPhone-uri, arată datele puse la dispoziție de Counterpoint Research. Modelele din seria iPhone 16 au ocupat primele 3 locuri din clasament, după care au urmat două modele low-cost de la Samsung, iar apoi iPhone 17 și iPhone 15. Flagship-ul de la Samsung, Galaxy S25 Ultra, se situează de abia pe locul 9 în acest clasament, în timp ce modelele altor producători din ecosistemul Android nu au nici măcar un model în top.

Apple este așadar producătorul favorit de smartphone-urilor al consumatorilor din întreaga lume, mai ales după introducerea seriei iPhone 17. În ciuda problemelor cu stocurile, în ultimul trimestru, noua generație a înregistrat vânzări cu 16% mai mari față de seria iPhone 16. E drept, cererea cea mai mare a fost pe piețele cu putere mare de cumpărare (SUA, vestul europei și China), însă inclusiv în India și în alte țări aflate în curs de dezvoltare au fost observate creșteri majore. Obiceiurile de consum din întreaga lume înclină tot mai mult în favoarea Apple, iar dacă nu vor urma creșteri de prețuri, cauzate de criza de memorii RAM, compania americană are toate șansele să-și mențină poziția de lider pentru mult timp de acum înainte.

Via Techspot