70% din jocurile de PlayStation 3 pot fi jucate acum pe PC prin emulatorul RPCS3

Chiar dacă PlayStation 3 este o consolă foarte veche, introdusă acum aproape 20 ani, Sony nu a pus la dispoziție codul sursă și a făcut tot posibilul pentru a preveni dezvoltarea unui emulator. Din aceste motive, dezvoltarea RPCS3 a progresat extrem de lent și în mare parte doar prin procese de reverse engineering. Acum, însă, la 15 ani de la debutul său, emulatorul este cât se poate de funcțional și poate rula 70% din colecția de jocuri pentru PlayStation 3.

Sigur, unele jocuri încă nu rulează la fel de bine ca pe hardware-ul nativ, având instabilități și probleme de performanță, însă aproape toate titlurile AAA de la acea vreme pot fi jucate în condiții foarte bune, cu condiția ca hardware-ul să fie suficient de puternic. De asemenea, echipa din spatele proiectului a portat RPCS3 nu doar pe Windows, ci și pe Linux și macOS, inclusiv pentru arhitectura ARM64. În plus, jocurile pot fi încărcate acum direct din fișiere ISO, fără a mai fi necesară extragerea conținutului discurilor. Configurarea este cât se poate de simplă și nu necesită cunoștințe tehnice avansate, însă pentru o experiență optimă dezvoltatorii recomandă utilizarea unui controller DualShock (PlayStation 4) sau DualSense (PlayStation 5).

Via TechPowerUp

