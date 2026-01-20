Apple ar putea introduce accesul la internet prin satelit pe iPhone 18 Pro

În urmă cu trei ani, Apple a introdus conectivitatea prin satelit pe iPhone, cu scopul de a permite trimiterea de mesaje text, localizarea și apelarea serviciilor de urgență acolo unde operatorii de telefonie mobilă nu au acoperire. Serviciul funcționează foarte bine și și-a dovedit utilitatea în multe situații critice, însă compania nu dorește să se limiteze în a oferi doar servicii de urgență prin satelit, ci are ambiții mult mai mari.

Din câte susțin unele surse apropiate industriei, odată cu iPhone 18, Apple va introduce conectivitatea de date prin satelit sub denumirea de „5G via satellite”. Astfel, de la viteze de transfer de ordinul câtorva kilobiți pe secundă, așa cum sunt acum pentru serviciile urgență, iPhone-urile vor fi capabile să atingă zeci sau chiar sute de megabiți pe secundă prin conectarea la rețelele satelit, putând fi utilizate pentru apeluri de voce, navigarea pe internet, streaming video și chiar și apeluri video în zonele în care operatorii de telefonie mobilă nu oferă acoperire. În plus, Apple va proiecta serviciul pentru a fi cât mai comod, comutarea între rețelele tradiționale și cele prin satelit urmând a se realiza automat, fără intervenția utilizatorului.

Informația este însă doar la nivel de zvon în momentul de față, iar Apple și operatorii de telefonie mobilă nu au oferit încă informații cu privire la implementarea unui astfel de serviciu. Dacă va fi într-adevăr implementat, serviciul va fi disponibil cel mai probabil doar contra cost și doar în anumite regiuni, în funcție de acordurile pe care Apple le are cu operatorii de telefonie mobilă și de servicii de date prin satelit.

Via Wccftech