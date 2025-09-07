Stele albe trase ca din tun și misterul vitezei lor

Astronomii au reușit să explice în sfârșit cum ajung unele stele pitice albe să fie aruncate prin galaxie cu viteze uluitoare, de peste 2.000 km pe secundă – suficient cât să scape de gravitația Căii Lactee.

Aceste „proiectile stelare”, cum au fost supranumite, au fost detectate cu ajutorul telescopului Gaia al Agenției Spațiale Europene, iar comportamentul lor a stârnit întrebări încă din 2018.

O echipă de cercetători condusă de Hila Glanz de la Technion – Institutul de Tehnologie din Israel a realizat simulări detaliate care arată că aceste stele sunt rezultatul unor fuziuni violente între două pitice albe aflate într-un sistem binar. În unele cazuri, fuziunea nu duce la o supernovă clasică, ci la o „dublă detonație” care lansează una dintre stele cu o forță imensă, transformând-o într-un „glonț galactic”.

Simulările au reușit să reproducă nu doar viteza de ejectare, ci și caracteristicile fizice observate – temperaturi ridicate, dimensiuni neobișnuite și traiectorii care indică o origine explozivă. Aceste rezultate au fost publicate în revista Nature Astronomy și oferă o explicație coerentă pentru un fenomen rar, dar spectaculos.

Majoritatea stelelor din galaxie vor deveni într-un final pitice albe, însă doar o mică parte ajung să fie accelerate până la viteze de evadare. Studiul contribuie la înțelegerea proceselor extreme care pot apărea în evoluția stelară și oferă indicii despre dinamica sistemelor binare și despre modul în care energia gravitațională poate fi transformată în impuls cinetic.

