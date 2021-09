Acer Nitro 5 Review: Ryzen 5800U si RTX 3070 – testat in 12 jocuri

Cu preturile placilor video sarind in aer de vreun an de zile si ramanand acolo, mi-am indreptat atentia spre divizia mobila de gaming unde lucrurile nu stau la fel de rau. Acer Nitro 5 este unul dintre laptopurile care mi-au acaparat atentia folosind o placa video puternica si un ecran generos de 144hz. In aproape o luna de zile m-am jucat pe el, am rulat benchmark-uri si acum revin cu niste ganduri despre acesta.

Specificatii

Ca sa eliminam evidentul, vom incepe cu specificatiile tehnice. Varianta testata de mine este AN517-41-R8HM. Aceasta vine cu urmatoarea configuratie:

procesor AMD Ryzen 7 5800U cu 8 nuclee si 16 fire de executie realizat pe arhitectura Zen 3, cu L3 cache de 16MB. Viteza de baza este de 1.9 Ghz, iar aceasta urca pana la 4.4Ghz cu ajutorul Turbo Boost. Este fabricat pe un proces tehnologic de 7nm si are un TJmax de 105 grade.

placa video: avem o placa video AMD Radeon Vega de 512 MB integrata pentru cerinte mai putin dificile si un nVidia RTX 3070 cu 8GB GDDR6 compatibila cu ray-tracing si DLSS pentru partea de gaming

memoria RAM este de 16GB DDR4 la 3200Mhz, 2 placute de 8GB si nu mai este alt slot liber

pentru stocare avem 2 SSD-uri Western Digital de 512GB pe slot M2, in total 1TB

ecranul de tip IPS are o diagonala de 17.3 inch,functioneaza la rezolutia maxima FullHD si are o rata de reimprospatare de 144hz cu un timp de raspuns de 3ms

in materie de porturi prezinta un port RJ-45, 3 porturi USB 3.2 tip A, unul Tip C, jack de 3.5mm si un port HDMI

Webcam 720p

Design si constructie

Laptopul este construit dintr-un plastic negru lucios cu tenta de masina sport insuflata de gurile de aerisire ale sistemului de racire. Toata caldura este disipata in partea din spate a laptopului astfel ca utilizatorul nu este deloc deranjat nici in sensiunile de gaming de temperaturi incomode. Portul de incarcare a fost asezat si el intr-o pozitie comoda in spatele laptopului. Pe partea stanga avem portul RJ 45, 2 dintre porturile USB tip A si jack-ul de casti, iar in dreapta portul HDMI, alaturi de un port USB tip A si unul tip C.

Tastatura mi-a placut foarte mult. Distanta dintre butoane si feedback-ul transmis este precis si m-am acomodat foarte repede cu ea. Este iluminata RGB si din software se poate regla dupa bunul plac sau chiar opri iluminarea acesteia. Fiind un laptop maricel la ecranul de 17.3 inch, tastatura numerica este prezenta si nu a fost ingramadita. Are un singur buton special, marcat cu un N, care porneste suita software Nitro Sense despre care vom povesti mai tarziu putin.

Constructia laptopului este solida, iar designul destul de comun pentru segmentul de gaming si arata bine. Sistemul de racire este bine pus la punct astfel incat tastatura nu se va infierbanta in timpul gamingului si nu va deranja absolut deloc.

Doua detalii minore aici: plasticul aduna amprente, iar trackpad-ul nu are cea mai fericita pozitie: l-am atins accidental de cateva ori cu podul palmei (se poate dezactiva). Tot legat de trackpad, nu are butoane la suprafata, ci va trebui apasat in stanga si dreapta pentru diferite comenzi. Fiind un laptop de gaming folosit aproape in permanenta cu mouse, pozitia trackpad-ului si butoanele acestuia sunt o problema minuscula.

Rezultate benchmark

Am fost foarte curios sa vad cum se descurca o solutie mobila de la GeForce, mai ales un RTX 3070 in jocuri, asa ca am rulat 12 benchmark-uri de jocuri atat mai recente cat si mai vechi. Toate testele au fost realizate la rezolutia FullHD. Aveti atat informatia condensata intr-un tabel, dar si alte teste suplimentare cu mai multe detalii si setari mai jos pentru fiecare titlu in parte.

Titlu Setari FPS min FPS avg FPS max Deus Ex: Mankind Divided Ultra 56 69 87 Shadow of the Tomb Raider Ultra 41 57 112 Bright Memory Infinite RTX High Quality DLSS Quality 34 43 115 World War Z Ultra 24 58 100 Horizon: Zero Dawn Ultimate 42 71 120 AC: Odyssey Ultra High 17 55 86 Borderlands 3 Ultra High – 62 – Red Dead Redemption 2 Custom 21 65 101 Metro Exodus Enhanced Edition High 36 70 101 Dirt 5 Ultra High 33 56 134 Hitman 3 Ultra High 2 113 205 Gears 5 Ultra High – 84 –

Cel mai vechi titlu testat a fost Deus Ex: Mankind Divided. L-am ales pentru ca Dawn Engine inca arata bine si la 5 ani de la lansare. Am testat nivelul de detaliu High si Ultra. Cu ambele setari jocul ruleaza aproape perfect.

Shadow of the Tomb Raider, ultimul titlu din serie care beneficiaza de suport ray-tracing a fost urmatorul titlu. Am rulat 3 teste, toate cu nivelul de detaliu ULTRA, unul cu ray traced shadow quality dezactivat, unul pe High si unul pe Ultra. Conform rezultatelor, jocul ruleaza cu mici scaderi sub 60 de cadre pe secunda. Nimic sesizabil cu ochiul liber.

Bright Memory Infinite este un FPS fast-paced dezvoltat de o singura persoana cu puternic accent pe ray-tracing si DLSS. Benchmark-ul jocului ofera rezultate foarte bune atat pe setarile Perfomance cat si Quality.

World War Z, un alt FPS, de aceasta data co-op care s-a bucurat de succes ruleaza excelent in ciuda numarului mare de zombies prezenti pe ecran simultan. Am testat High si Ultra.

Nici Horizon Zero Dawn, superbul titlu lansat pe PS4 in 2018 si portat pe PC nu-i da dureri de cap laptopului. Jocul ruleaza perfect cu toate detaliile la maxim.

Assassin’s Creed Odyssey poate fi jucat pe Ultra-High fara probleme. Rezultatele detaliate le gasiti aici pentru Very High si aici pentru Ultra High.

Borderlands 3 poate fi jucat pe Ultra. Desi rezultatele arata bine si pentru Badass, in timpul jocului in momentele critice cu un numar mare de inamici si un volum crescut de efecte speciale poate scadea sub 50 de cadre pe secunda. Nu e absolut deloc rau, dar devine vizibil ca experienta. In plus, eu nu am observat diferente intra Ultra High si Badass. Rezultatele pentru High aici, Ultra aici si Badass aici.

Red Dead Redemption 2, un titlu care in continuare uimeste cu nivelul de detaliu si cu o optimizare indoielnica dar ofera un benchmark destul de bine facut. Setarile prestabilite au fost Balanced, unde jocul nu a pastrat o medie de peste 60 de cadre pe secunda. Dupa cateva retusuri media a fost peste 60fps.

Metro Exodus Enhanced Edition este probabil singurul joc unde tehnologia ray tracing se vede si merita mentionata. Am rulat cele mai multe teste si l-am mai si jucat aproximativ doua ore. Tehnologia DLSS ajuta placa video considerabil in acest titlu, dar pe modul Performance nu recomand sa fie utilizata transformand jocul din punct de vedere vizual intr-unul din anul 2010.

Dirt 5 l-am cumparat special pentru a rula testul benchmark pe acest laptop fiind unul dintre titlurile cu suport Ray Tracing la lansare. Jocul nu vi-l recomand fiind o dezamagire colosala. L-am rulat in cu setarile High si Ultra High. Rezultate mai detaliate gasiti aici pentru High si aici pentru Ultra High.

Cel mai recent titlu din seria Hitman ruleaza impecabil la nivelul de detaliu Ultra. Am rulat cele doua nivele din benchmark: Dubai si Dartmoor. Rezultatele detaliate le gasiti aici pentru Dubai si aici pentru Dartmoor.

Gears 5 cu setarile Ultra a rulat perfect.

Daca jocurile in mare parte solicita mai tare placa video decat procesorul, pe final va las rezultatele din Cinebench R23, care e axat pe partea de procesor. Rezultatele nu dezamagesc nici aici.

Software proprietar

Nitro Sense este software-ul care are buton dedicat pe acest laptop. Cu ajutorul acestuia puteti monitoriza in timp real temperatura si utilizarea procesorului cat si a placii video nVidia, plus numarul de rotatii pe minut al ventilatoarelor. Numarul de rotatii pe minut al ventilatoarelor poate fi personalizat. Tot de aici se pot activa sau dezactiva sticky keys si personaliza sau dezactiva tipul de iluminat al tastaturii.

Temperaturi si zgomot

Temperatura maxima inregistrata pe Nitro Sense la procesor este de 91 de grade, iar pentru placa grafica de 65 grade. Am jucat integral campania lui Call of Duty Black Ops Cold War. Nu am introdus jocul la benchmarks pentru ca nu are un tool built-in pentru asa ceva. Pot sa va spun insa ca a rulat foarte bine cu ray-tracing activat, dar arata ca un joc de acum 5 ani. Am reusit sa leg si mai bine de 2 ore in Horizon Zero Dawn si cam acelasi numar in Metro Exodus EE. Placa video a pastrat o temperatura de functionare excelenta, procesorul nu una grozava, dar cu 15 grade sub TDP: in siguranta si in parametrii dezvoltatorului.

Nefolosit in jocuri, zgomotul este pastrat la un nivel scazut, dar in timpul sesiunilor de gaming acesta urca si este sesizabil. Vorbim de un laptop de gaming, nu prea poate fi silentios. Categoric majoritatea il vor folosi cu o pereche de casti buna si atunci nu vor fi probleme. Daca aveti nevoie de o pereche buna raport calitate pret, incercati Logitech G Pro. Eu pe acestea le folosesc.

Pret si concluzii

Acer Nitro 5 este un laptop puternic care satisface nevoile marii majoritati a gamerilor care au nevoie de portabilitate. Are o placa video foarte puternica, un ecran bun si generos alaturi de un pret care nu mi se pare mare in contextul actual al crizei de semiconductoare. Un GeForce RTX 3060Ti se poate cumpara momentan la peste 4000RON, iar pretul acestui laptop as spune ca este undeva in jurul sumei de 8000RON, varianta de la Altex cu aceiasi configuratie si ecran de 15.6 inch fiind momentan 7700Ron. Mie unul mi-a intrecut asteptarile, fiind o configuratie echilibrata si care impacheteaza foarte multa performanta. Un adevarat monstru portabil.