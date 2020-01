Altex deschide un nou magazin si va fi cel mai mare din Romania

Al 105-lea magazin Altex din Romania este amenajat pe o suprafata de 4000m patrati si se va deschide maine, pe 30 ianuarie.

Acesta se afla in Arad si va oferi clientilor posibilitatea de a alege dintr-o gama de peste 10.000 de produse, plus reduceri de pana la 60% in perioada 30 ianuarie- 5 februarie in limita stocului disponibil. Altex l-au invitat la festivitatea de deschidere pe cel mai cunoscut portar roman din toate timpurile – Helmut Duckadam, iar intre orele 14:00 – 16:00 microbistii romani vor putea sta de vorba cu acesta.

Magazinul se afla pe Calea Radnei, nr. 294.

Arad este un oraș în plină dezvoltare, tocmai de aceea am ales să deschidem cel mai mare magazin electro-IT din rețeaua noastră aici și să răspundem unei cereri în creștere. Gama largă de produse, ofertele pe care le punem la dispoziție, serviciile de consiliere din partea experților noștri sunt toate elemente care ne-au asigurat și continuă să ne asigure un avantaj competitiv și ne ajută să oferim clienților o experiență de cumpărare plăcută și eficientă.

a declarat Edvin Abdulachim, Director Comercial ALTEX.