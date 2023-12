Android 15 ar putea afisa nativ sanatatea bateriei

O functionalitate existenta in iOS si disponibila momentan pe Android prin applicatii third-party, sanatatea bateriei ar putea fi integrata in Android 15.

Procesul de degradare al bateriei in timp este unul normal si difera in functie de modul in care a fost utilizat telefonul. Un mare impact asupra degradarii bateriei il are ciclul de incarcare. Cu cat un telefon a fost utilizat mai intens si implicit incarcat mai des, cu atat cresc sansele ca sanatatea bateriei sa fie afectata mai repede.

Un screenshot ajuns pe internet arata ca in Android 15 sanatatea bateriei va putea fi verificata nativ.

Personal folosesc AccuBattery pentru a verifica sanatatea bateriei. Pe un Galaxy S10+ spre exemplu a ajuns momentan la 72% dupa mai bine de 4 ani, in timp ce pe S23 Ultra dupa 10 luni si un pic este la 97%.

