iOS 14 anuntat oficial – ce noutati aduce si care sunt telefoanele compatibile

iOS 14 a fost anuntat in aceasta seara in cadrul WWDC alaturi de multe noutati. Pentru inceput discutam despre telefoane si ne mutam mai tarziu si la tablete si PC-uri.

Asadar, Apple nu a renuntat la denumirea de iOS asa cum se zvonea. Probabil este clar pentru toata lumea ca iOS inseamna iPhoneOS si nu era nevoie de o schimbare in acest sens.

Prima noutate ar fi legata de widget-uri. Da, stiu ca pe Android sunt de ani de zile si ca nu Apple le-a inventat, dar pentru iOS este ceva nou felul in care acestea sunt integrate.

De exemplu poti sa ai widget-uri printre aplicatii nu doar in meniul Today. Pot avea diverse marimi, pot arata mai multe informatii decat pana acum in functie de aplicatie si le poti pune oriunde.

O alta functie noua este App Library. Aceasta iti organizeaza automat aplicatiile pe categorii, dar iti ofera si un folder cu aplicatii recomandate si un altul cu aplicatiile cele mai des folosite. App Library te ajuta sa nu mai ai zeci de aplicatii pe ecranul principal ravasite pe mai multe pagini. Practic e un fel de organizator cu foldere mai mari si un pic mai inteligent. Iar acum poti ascunde si ferestrele care contin aplicatii rar folosite.

Picture in Picture, stiti deja ce face. Acum o avem si pe iOS si te lasa sa te uiti la filme in timp ce faci si altceva. De exemplu, daca urmaresti un clip si faci swipe ca sa inchizi, acesta ramane intr-o fereastra mica intr-un colt. Poti sa muti fereastra oriunde vrei, sa o faci mai mare sau sa o inchizi. Merge si cu ecranul stins.

Siri este mai inteligenta dar si mai discreta. Cand vorbesti cu ea raspunsurile vin sub forma de notificari in partea de sus a ecranului. Este o modificare inteligenta caci pana acum spre exemplu, daca esti la volan si folosesti Maps dar ai nevoie de ajutor de la Siri aceasta vine peste aplicatia de Maps si nu mai poti vedea traseul in timpul conversatiei. Acum lucrurile se schimba si o sa primesti raspunsul discret in partea de sus.

Era sa uit, Siri poate transmite si mesaje vocale si integreaa si functia Apple Translate, un rival pentru deja celebrul Google Translate. Functioneaza si offline si in timp real.

iMessages a fost usor modificat si iti permite sa faci faci pin unui contact important, include line replies si ai mai multe Memoji-uri.

CarPlay a primit un update interesant si destul de important. iPhone-ul tau poate fi cheia masinii. Poti deschide si inchide masinii doar cu telefonul via NFC, deci nu mai ai nevoie de o cheie fizica. De asemenea, poti trimite prin iMessages o cheie virtuala unui prieten daca vrei sa iti imparti masina cu aceasta. Practic ii oferi acces la masina si poti personaliza accesul. De exemplu ii poti limita viteza.

Apple Maps include acum si statii de alimentare cu energie electrica. Mi se pare o functie foarte utila intr-o lume auto care se schimba, iar masinile electrice devin din ce in ce mai populare.

Astfel, Maps te ajuta sa gasesti usor statiile de alimentare cu energie electrica, iti configureaza traseul in functie de locatia lor, iar daca preferi bicicleta ai acum un mod dedicat.

App Clips este o noutate si mi se pare interesant felul in care functioneaza. Se spune ca exista o aplicatie pentru orice, iar daca nu exista este doar o problema de timp. App Clips iti ofera bucati de 10MB dintr-o aplicatie pe care nu o ai instalata dar care iti trebuie urgent. Practic nu iti instaleaza aplicatia cu totul ci iti ofera doar cat ai nevoie pe moment.

Evident, Apple a lucrat si la securitata si intimitate, iar toate aplicatiile care fac tracking iti vor cere de acum permisiunea. O alta modificare este legata de locatia oferita aplicatiilor. Poti alege sa nu mai oferi locatia exacta ci doar locatia aproximativa, o zona mai mare astfel incat locatia ta reala sa fie ascunsa.

iOS 14 va fi lansat in toamna intr-o forma oficiala si va fi disponibil pe toate telefoanele incepand cu iPhone 6S in sus. Inclusiv iPhone 6S si primul iPhone SE.

Recomand sa vedeti evenimentul in reluare daca nu ati apucat.