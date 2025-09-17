Noul Superman debutează pe HBO Max pe 19 septembrie

Când eram mic, unul dintre filmele mele favorite a fost Superman.

Doar că eu îl voi asocia tot timpul cu Christopher Reeves, cel la care mă gândesc tot timpul când mi-l închipui pe acest super-erou.

Noul blockbuster de la DC Studios ajunge în premieră globală pe streaming vineri, 19 septembrie, exclusiv pe HBO Max, iar difuzarea la TV este programată pe HBO duminică, 5 octombrie, de la ora 20:00.

Pe HBO Max va fi disponibilă și o ediție dedicată comunității cu deficiențe de auz: o versiune a filmului cu limbaj mimico-gestual american „ASL”, interpretată de Giovanni Maucere, actor și interpret surd de ASL, sub regia Leilei Hanaumi, cunoscută pentru „Barbie with ASL” și „The Last of Us with ASL”.

Platforma pregătește și o interfață tematică specială, care transformă navigarea într-o experiență inspirată de universul Superman:

Pagina principală capătă tema Daily Planet, cu un design nou și caruseluri de conținut dedicate.

O pagină „Fortăreața Singurătății” pentru fani, cu selecții curatoriate pe teme.

„Portaluri ascunse” pe pagina principală, care trimit abonații către închisoarea paralelă a lui Lex Luthor.

În stilul său inconfundabil, James Gunn repoziționează supereroul-emblemă într-un DC reinventat, combinând acțiunea spectaculoasă cu umor și emoție, pentru un Superman ghidat de compasiune și de încredere profundă în bunătatea oamenilor.

Distribuția reunește nume puternice: David Corenswet („Twisters”, „Hollywood”) în rolul Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel”) ca Lois Lane și Nicholas Hoult (filmele „X-Men”, „Juror #2”) ca Lex Luthor. Li se alătură Edi Gathegi („For All Mankind”), Anthony Carrigan („Barry”, „Gotham”), Nathan Fillion (filmele „Guardians of the Galaxy”, „The Suicide Squad”), Isabela Merced („Alien: Romulus”), Skyler Gisondo („Licorice Pizza”, „Booksmart”), Sara Sampaio („At Midnight”), María Gabriela de Faría („The Moodys”), Wendell Pierce („Selma”, „Tom Clancy’s Jack Ryan”), Alan Tudyk („Andor”), Pruitt Taylor Vince („Bird Box”) și Neva Howell („Greedy People”).

Filmul este scris și regizat de James Gunn, produs de Peter Safran și James Gunn pentru DC Studios. Producători executivi: Nikolas Korda, Chantal Nong Vo și Lars Winther. Bazat pe personajele DC, Superman a fost creat de Jerry Siegel și Joe Shuster.

Ce ziceți, îl veți urmări?