BenQ PD2705Q este un monitor pentru fotografi si videografi la pret foarte bun

BenQ livreaza monitoare de calitate atat pentru gameri cat si pentru fotografi si videografi. Seria PD a oferit numeroase modele interesante pentru fiecare tip de utilizator. De curand a fost lansat un model accesibil pentru cei care vor un monitor calibrat din fabrica, special pentru editare foto sau video.

BenQ PD2705Q poate fi cumparat de la eMAG la pretul de 2109 lei, un pret foarte bun pentru ce ofera acest monitor si va explic mai jos de ce.

In primul rand, seria PD contine numeroase modele pentru fiecare activitate, inclusiv proiectare CAD, Photoshop sau design avansat 3D. Sigur acesti oameni sunt bine informati si stiu ce monitor sa cumpere.

Daca esti la inceput de drum si vrei un monitor calitativ, cred ca acest model este pentru tine. El ofera o diagonala de 27 inch si rezolutie QHD, dar si numeroase porturi si functii care iti vor fi de folos.

Monitorul vine in pachet cu urmatoarele accesorii: picior, talpa, cablu de alimentare, cablu DP, cablu USB C si cablu USB standard. Se monteaza foarte usor si o sa gasesti inclusiv o foaie cu datele de calibrare din fabrica. Sigur asta este importanta.

Monitorul are urmatoarele porturi dupa cum se vede si in imagine: HDMI, DisplayPort, USB Type C, jack audio. Include si doua boxe de 2W fiecare si se inclina si se pivoteaza ca orice alt monitor. E ok pe partea asta.

Design-ul nu este ceva ce nu ati mai vazut. Seria PD ramane conservatoare si pastreaza acelasi design indiferent de model. Este un monitor solid cu o prindere buna si cu un design clasic. Mi-ar placea sa vad ceva mai indraznet in viitor.

Totusi, panoul IPS folosit este unul de buna calitate cu unghiuri largi, luminozitate de 300 cd/m2 si are un strat anti reflexie aplicat. Asta e bun atunci cand stai in camere cu multa lumina.

Monitorul este compatibil HDR10 si dispune de numeroase moduri de imagine precum: CAD/CAM, Animation, M-Book, Darkroom. Este validat CalMAN si validat PANTONE, astfel ca cei care vor folosi monitorul vor primi garantat o calitate a imaginii la nivelul asteptarilor.

Acopera 100% din spatiul de culoare sRGB si Rec.709 cu un Delta E mai mic sau egal cu 3. Asta vedeti si voi pe fisa atasata cu datele de imagine.

Meniul este simplu si usor de navigat prin el. Gasesti acolo toate setarile. Din pacate acesta nu vine cu telecomanda de control disponibila pe versiunile mai scumpe, insa te descurci si asta.

La banii astia sunt sigur ca nu poti avea multe pretentii, dar sigur o sa ai parte de o imagine buna si un monitor fiabil. Asta este ceea ce conteaza cu adevarat. BenQ ramane in continuare un producator serios cu multe produse de calitate pentru o gama variata de utilizatori.