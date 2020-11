Bitcoin ajunge la o cotație de 14.500 dolari – cel mai înalt nivel din ultimii trei ani

Creșterea accelerată a masei monetare la nivel global și frica de hiperinflație au trezit din nou interesul investitorilor pentru Bitcoin și metale prețioase. Cea mai populară criptomonedă a atins astăzi o cotație de 14.500 dolari și un volum spot de peste două miliarde de dolari. Ultima dată când Bitcoin s-a tranzacționat la această valoare a fost acum aproape trei în ani, în ianuarie 2018. Având o rezervă extrem de limitată și o competiție acerbă pentru rezolvarea de noi block-uri, Bitcoin este considerat de mulți aur digital. Rezerva de Bitcoin este limitată la 21.000.000 monede, iar în circulație sunt 18.534.368. După o prăbușire la 3.800 dolari în luna martie, Bitcoin a revenit spectaculos, creșterea de la minimul acestui an fiind de aproximativ 280%. Cu toate că am avut un preț de închidere a zilei anterioare de tranzacționare peste pragul de rezistență de 14.000 dolari, unii indicatori tehnici arată o corecție iminentă, Bitcoin fiind foarte aproape de a intra în teritoriu overbought. În plus, incertitudinea din jurul alegerilor electorale din Statele Unite și eventualele conflicte de acolo pot genera volatilitate extremă, Bitcoin fiind corelat într-o oarecare măsură cu piețele bursiere.

Vă recomand prudență maximă atunci când tranzacționați. Nu investiți mai mult decât vă permiteți să pierdeți! Platformele de contracte futures poate că par atractive la prima vedere, permițându-vă tranzacționarea cu poziții mult mai mari decât capitalul de care dispuneți, însă, de cele mai multe ori, traderii neexperimentați ajung să piardă foarte repede tot capitalul depus.