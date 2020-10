Black Friday la Altex – prea devreme si cu oferte slabe

Altex organizeaza Black Friday in perioada 29 octombrie – 2 decembrie. Catalogul a aparut in online de 2 zile, iar acum ca „marele eveniment” a inceput puteti vedea si voi ofertele live.

Va las si eu o selectie cu ce mi se pare mie interesant, insa acest Black Friday este un dezastru daca ma intrebati pe mine. Altex tot timpul a incercat sa distruga aceasta sarbatoare, sa fure startul sau sa creeze evenimente false sub numele de Black Friday.

BF este doar o data pe an si este intr-o singura zi. Nu dureaza o saptamana, doua, trei si nu au loc reduceri lunare sub acest nume. Asadar, Altex a cam distrus acest eveniment in Romania.

Totusi, adevaratul Black Friday va fi la eMAG in data de 13 noiembrie si probabil tot atunci mai multe magazine vor avea reduceri bune. Pana atunci vedeti ce oferte are Altex…

Asta mi se pare mie interensant, dar tot slabe sunt reducerile:

Toata oferta AICI.