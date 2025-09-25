Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Tot ce trebuie să știți despre: temperatura ideală pentru panourile solare
Black Friday 2025 la eMAG începe pe 7 noiembrie
Sunt monitoarele OLED bune pentru eSports? Am testat AORUS FO27Q5P de 500Hz cu Radeon RX 9070XT
Salt Business: primul pachet cu ZERO costuri pentru PFA și SRL
Rezultate sondaj: Ce platforme de streaming audio folosiți în România?
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Interfata Youtube se schimba putin

| Da drumul discutiei! Software Stiri

Din fericire in bine. Acum o sa puteti inchide ferestrele pop-up cu recomandari de la finalul unui clip, extrem de enervante ca nu mai vezi nimic din video. De asemenea, eu am observat ca si bara de derulare este marita.

In sfarsit o schimbare buna. Exista deja sau o sa existe, in caz ca la voi nu a ajuns update-ul, un buton in coltul din dreapta sus ca sa ascundeti acele ferestre pop-up. Din pacate trebuie sa faceti asta la fiecare videoclip, deci nu este o setare permanenta. Youtube spune ca a luat aceasta decizie pe baza feedback-ului de la utilizatori.

 

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.