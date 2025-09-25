Interfata Youtube se schimba putin

Din fericire in bine. Acum o sa puteti inchide ferestrele pop-up cu recomandari de la finalul unui clip, extrem de enervante ca nu mai vezi nimic din video. De asemenea, eu am observat ca si bara de derulare este marita.

In sfarsit o schimbare buna. Exista deja sau o sa existe, in caz ca la voi nu a ajuns update-ul, un buton in coltul din dreapta sus ca sa ascundeti acele ferestre pop-up. Din pacate trebuie sa faceti asta la fiecare videoclip, deci nu este o setare permanenta. Youtube spune ca a luat aceasta decizie pe baza feedback-ului de la utilizatori.