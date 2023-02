Casa Verde 2023 e aproape de lansare

Pentru cei care nu sunt familiari cu subiectul, Programul Casa Verde vizează finanțarea de echipamente care să crească eficiența energetică a locuințelor, iar sectiunea pentru fotovoltaice ar urma să fie lansata în luna martie a acestui an.

Partea bună este că acum procesul de aplicare s-ar fi simplificat, fiind doar nevoie de trei documente:

buletin;

extras de funciar pe aceeași adresă, pe aceleași imobile;

adeverințe cu lipsa datoriilor la bugetul de stat.

Interesant va fi să vedem dacă simplificarea se și concretizează, pentru că am mai văzut eșecuri la acest program, chiar personal… Am aplicat de trei ori până acum, dar niciodată nu am ajuns la rând.

Guvernul oferă prin proiectul Casa Verde 2022 suma de 20.000 de lei, care reprezintă 90% din investiția montării de panouri fotovoltaice. Partea care revine de plată beneficiarului este de 10% adică încă 2.000 de lei.

Toate articolele noastre pe această temă pot fi consultate aici.