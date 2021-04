Review vivo Y70 – nou midranger pe piață

Astăzi a venit rândul ultimului review din calupul de trei produse primite de la vivo, luna trecută – smartphone-ul Y70. Este vorba despre un midranger, dar care reprezintă cel mai dotat telefon lansat de compania chineză în România (celelalte fiind Y11s și Y20s).

Display ecran de tip FD+ AMOLED Halo Display de 6.44 inci (~83.9% screen-to-body ratio), având rezoluție de 1080×2400 pixeli, aspect 20:9 Chipset procesor Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm), CPU Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) și GPU Adreno 610 Memorie RAM 8GB Camera foto Principală: triplă – 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF / 2 MP, f/2.4, (macro) / 2 MP, f/2.4, (bokeh) Are AI, Dual-LED dual-tone flash, HDR și panorama. Filmează [email protected], [email protected] Secundară: 16 MP, f/2.0, (wide) Are tehnologie HDR și filmează la [email protected] Stocare 128GB UFS2.1, extensibil cu memoriry card SD Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.0, A2DP, LE; GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS); NFC Sistem de operare Android 10 (cu update deja disponibil la Andoid 11); intrerfață Funtouch OS Acumulator 4400mAh (Litiu-Polimer), compatibilă cu Fast Charge la 33 W Altele disponibil în două culori (Gravity Black și Oxygen Blue), radio FM, senzor de amprentă sub display, dimensiuni: 161x 74.08 x 7.83 mm, greutate 171 g

Ambalaj și accesorii

Ca și ”fratele” mai scump X51 5G, încă de la ambalaj știm cu ce tip de telefon vom avea de-a face. Este o cutie dreptunghiulară (fie, ca să nu mă mai certe fiică-mea – paralelipiped dreptunghic), adică ceva generic. Dacă ar fi să ștergem numele de pe ea, nu am ști cu certitudine ce model se află înăuntru.

În cutie găsim telefonul, cu o folie de protecție aplicată, încărcătorul și cablul USB-C, o husă de silicon, tradiționalele broșuri. De data asta, fără căști de vreun fel. Apropo de folie, aceasta pare mai calitativă decât cea de pe modelul anterior testat de mine.

Dintre broșuri lipsește garanția, însă aceasta se regăsește electronic în telefon:

Design și construcție

Este vorba despre un midranger, da?! Deci nu avem ce să comentăm despre designul generic, ok? Nu vi se pare generic? Păi, ia comparați-l cu Motorola Moto G30! Dimensiunea displayului diferă puțin, iar aranjamentul camerelor (tot trei, însă) de pe spate e alta. Dar, per ansamblu, nu poți zice că nu nu le-a desenat același designer.

Cu toate acestea, să nu înțelegeți că este un telefon urât! Ba din contră, pentru că l-am folosit fără husă, am descoperit un telefon suplu, ușor de utilizat cu o singură mână, destul de ușor și cu o culoare foarte frumoasă. La greutatea redusă ajută și materialele folosite, sticlă și plastic. Pentru că da, și rama este tot de plastic, nu de metal. Însă nu îți dai seama prea ușor de asta.

Producătorul spune despre culoare asta:

Oxygen Blue: Degradeul proaspăt cu albastru deschis s-a inspirat din cerul senin și oxigenul lichid pur. Radiază lumină și o pace constantă.

Nu știu câtă pace radiază, că am avut și convorbiri mai aprinse, cât timp l-am folosit, dar este extrem de faină culoarea (na, că am băgat și un cuvânt ardelenesc!). A, și nu adună deloc amprente. Dar de-loc!

Marginile telefonului sunt extrem de mici, aproape insisesizabile. Camera selfie este poziționată central, în display. Deasupra ei avem difozorul de apel. Pe spate avem logo vivo și datele modelului, precum și modulul de cameră. Acesta este situat în partea stângă sus și nu este prea ieșit în evidență. Ambele butoane – cel de pornit/oprit și cel de volum – sunt situate pe lateral dreapta. În partea superioară avem antena pentru semnal și tăvița SIM, iar în cea inferioară se află difuzorul audio, mufa USB-C pentru încărcare și cea audio, de tip jack.

Producătul nu specificat că ar avea certificare IP, drept urmare nici eu nu l-am folosit prin ploaie, fiind nevoit să închiei sesiunea foto din această cauză. 🙂

Software și performanță

Telefonul sosește cu Funtouch OS bazat pe Andoid 10, dar a primit update la următoarea iterație chiar în primele minute de la pornire. Dacă ați citit deja review-ul la X51 5G, știți deja că această interfață este prea puțin modificată de vivo, semănând foarte mult cu un Android curat. De data asta, nu m-am mai jucat nici cu launcherul stock și nici cu navigația, deci nu am mai avut probleme.

Ambii senzori de deblocare funcționează ireproșabil. Nu am întâmpinat vreo problemă în tot timpul cât am folosit telefonul. De asemenea, nici lag sau alte probleme nu am avut de raportat. Iar asta este extrem de îmbucurător pentru un telefom de gamă medie.

Deși procesorul este unul pe care l-am mai întâlnit pe alte modele – Nokia 5.3, Redmi Note 8T sau Xiaomi Mi A3 – deci nu era ceva nou, cei 8GB de memorie internă, alături de optimizarea extrem de bună a softului, fac din Y70 un adversar redutabil pentru oricare alt smartphone din liga lui!

Deși nu sunt vreun gamer înrăit – de fapt, pe telefon am jucat doar TopEleven, timp de 9 ani – am remarcat și modul Ultra Game, care blochează notificările când ești prin în acțiunea jocurilor. Ca să fiu sincer, mă așteptam la așa ceva, dat fiind apartenența vivo la grupul BBK, unde OnePlus are deja implementat un game mode de ceva vreme.

Rezultatele de la testele sintetice sunt cele de mai jos:

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

PC Mark:

Ecran și sunet

Displayul este unul de tip AMOLED, cu rezoluție FullHD, fiind bine calibrat și destul de generos, la 6,44 inci. Chiar și în bătaia directă a soarelui l-am putut folosi cu ușurință! Este și meritul calibrării contrastului aici.

Dacă mă întrebați pe mine, deși avem parte doar de un refresh rate de 60Hz, iar telefonul l-am folosit imediat după X51 5G, nu consider că asta este un minus. Pînă la urmă, ce contează este experiența în utilizare, care nu este deloc rea. Pentru un midranger putem concluziona doar că este calitativ displayul și își face treaba pentru care este montat pe telefon!

Pe partea de sunet, este în linie cu ce ne așteptăm – nu dezamăgește dacă îl folosești până la 70% volum și nu ai pretenția de un bass pronunțat.

Camera foto și video

Fiind un telefon din clasă medie, nu avem parte de un ansamblu de camere care să impresioneze. Dar nici nu te deazamăgesc în vreun fel. Modulul de pe spate e compus dintr-o cameră principală de 48MP, o cameră macro de 2MP și un senzor de profunzime de 2MP.

Rezultatele sunt decente în majoritatea situațiilor cu lumină bună în jud, bune în unele cazuri. În lumină artificială, sau în cazul modului de noapte, nu prea poți avea pretenții majore. Voi putea arăta pozele colegilor de lucru, dar nu ți-aș sugera să te lauzi cu ele pe instagram sau Facebook.

Camera este asistată și de un algoritm de AI care analizează scenele și modifică setările pentru rezultate mai bune. Camera macro nu o vei folosi în foarte multe contexte, însă se descurcă decent când lumina e bună.

Camera secundară urmărește același profil – bună în lumină, dar slabă în lipsa acesteia.

video timelapse:

video slow-mo:

video interior:

video exterior:

Baterie

Cei 4400 mAh sunt destui să te treacă ziua liniștit, iar încărcarea rapidă îti permite o încărcare de la 1% la 62% în doar 30 de minute sau de o încărcare completă în mai puțin de o oră. Practic, după o zi de lucru, în care am folosit intens telefonul, am pus telefonul la încărcat și l-am luat de acolo cu peste 50% în plus, după un duș și echiparea pentru meciul de fotbal la care m-am dus.

Preț, puncte pro și contra

Telefonul nu este încă disponibil la comandă, dar prețul recomandat este de 1199 lei. Practic, este cam în aceeași zonă de preț ca și telefoanele menționate ca fiind echipate cu același chipset. Prin urmare, nu putem spune decât că este prețul corect. Dacă scade sub 1000 lei devine un best buy redutabil.

PRO

display AMOLED FHD+

dual-sim, compatibil 4G

update la Android 11 primit imediat ce îl pornești

încărcare rapidă la 33W

autonomie bună

FuntouchOS cu puține intervenții din partea producătorului

senzor de amprentă integrat în display

CONTRA

performanțe medii foto-video

design generic

lipsa unei certificări IP

lipsa unei protecții de tip Gorilla Glass

night mode extrem de slab

