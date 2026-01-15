FAN Courier este pe creștere, dar cu costuri

FAN Courier a închis 2025 cu 1,546 miliarde lei cifră de afaceri, în urcare cu aproximativ 15% față de anul anterior, însă profitabilitatea a scăzut cu 40-45%, marja coborând de la 5,75% în 2024 la 3,35% la 11 luni din 2025.

Creșterea cheltuielilor – de la combustibil și salarii la taxe nou introduse – a fost menționată de CEO‑ul Adrian Mihai drept principala lovitură, în pofida unui plus de apeoape 15% al volumelor de colete.

Compania a investit în 2025 circa 40 milioane euro în rețeaua de lockere FANbox, tehnologie/IT, flotă și infrastructură logistică, iar 2.700 de lockere sunt deja operaționale – alte aproximatic 400 fiind în instalare – cu o țintă pentru 2026 de 4.000 de unități și minimum 25% din livrări prin locker. În paralel, a fost instalat un sistem de sortare Vanderlande cu o capacitate de până la 30.000 colete/oră, pentru a crește eficiența last‑mile. Pentru 2026, compania indică un +15% potențial al cifrei de afaceri și continuarea extinderii internaționale. Privind aceste cifre, mi se pare că pivotul spre livrare out‑of‑home și automatizare este pârghia corectă pentru a apăra marjele când combustibilul, salariile și taxele apasă simultan – dar fără reechilibrarea contractelor și o volatilitate mai mică la costuri, presiunea pe profit se va vedea și în 2026. Mai țineți minte opinia mea nepopulară de acum doi ani? Să vedem dacă 2026 va fi anul împlinirii ei.

Sursa