Dell XPS 15 este un ultrabook deosebit

Pentru scurt timp am avut la test un laptop Dell XPS, un model deosebit din toate punctele de vedere. Este pentru prima data cand am luat contact cu XPS si am ramas placut impresionat de acest model.

Am avut versiunea de 15 inch si cu urmatoarea configuratie:

Procesor i7-11800H

16GB RAM

1TB stocare

Ecran OLED de 15 inch cu rezolutie 3456 x 2160

Format 16:10

Placa video RTX 3050Ti

Design

De departe unul dintre cele mai reusite laptop-uri testate si vazute de mine all time. XPS este contruit din aluminiu in totalitate, este greu (poate prea greu pentru un ultrabook) dar se simte ca este un produs solid. Finisajele sunt realizate excelent, iar metalul rece si greu il face sa para sobru.

Oriunde pui mana, oriunde te uiti, XPS straluceste. Parca ar fi un laptop care nu s-ar strica niciodata, iti inspira incredere doar prin prisma design-ului.

Tastatura este confortabila, tastele au un feedback placuta si seamana mult cu modelele de la Apple. Ca era intr-un alt format este partea a doua. Dar pozitionarea ei, spatierea si feedback-ul primit sunt de nota 10.

Trackpad-ul este urias! Este unul dintre cele mai mari vazute de mine si este o placere sa lucrezi cu el. Daca nu ai la indemana un mouse te poti descurca de minune. Este precis, rapid, confortabil, raspunde imediat la comenzi si este foarte intuitiv.

Difuzoarele sunt amplasate in extremitatile tastaturii si sunt acoperite de o grila metalica. Despre porturi nu sunt multe de spus. Are 3x USB Type C, un card reader si un jack audio. Se incarca printr-un port USB Type C (oricare) si alte porturi nu are. Dar in pachet ofera un adaptor de la USB C la USB 3.0 si un HDMI. Dragut.

Pe partea din spate are doua zone aderente care il fac sa stea fix. Cu greu il poti misca pe masa, nu aluneca deloc. Iar grila uriasa pe care o vedeti este pentru ventilatie.

Ecran

Un ecran fabulos de 15.6 inch, UHD cu touchscreen. Se vede superb in orice conditie, este extrem de luminos si are niste culori excelente. Formatul 16:10 si marginile foarte subtiri sunt proprabil elementele cele mai vizibile. Accepta continut Dolby Vision, iar panoul OLED cu o paleta larga de culori este pur si simplu superb.

La atingere raspundere excelent, iar culorile sunt demne de un OLED de calitate. In timpul pe care l-am avut la dispozitie nu l-am putut testa foarte mult pentru a vedea cum se descurca cu burn-in-ul. Tin sa cred ca Dell a implementat un sistem avansat de curatare. Sper. Cred.

Problema cu burn-in-ul la OLED-uri este inca o problema, iar televizoarele cu OLED sufera de aceasta problema destul de des, in special cele ieftine. Panasonic are un sistem inteligent de curatare al pixelilor si este aproape imposibil sa sufere de burn in. De aceea sper ca si alti producatori sa fi implementat solutii similare de preventie.

Difuzoare

Inca o bila alba pentru XPS. Difuzoarele sunt mari si au un volum foarte ridicat. Am ascultat foarte multe melodii si am ramas impresionat de calitatea audio. Au bass, nu distorsioneaza, sunetele inalte sunt redate perfect si este o placere sa asculti muzica la boxele lui.

Sunt de departe cele mai bune difuzoare pe care eu le-am auzit pe un laptop. Claritatea este greu de descris.

Este primul laptop cu sistem audio 3D Waves NX pentru difuzoare acordat de producatorul Jack Joseph Puig, castigator si al unui premiu Grammy. De departe un sunet excelent, iar conferintele vor fi o placere si datorita microfoanelor de buna calitate. Sunt microfoane dedicate mai mult mai slabe decat cele integrate in acest laptop.

Pentru cine este acest laptop?

Nu iti cumperi un Dell XPS ca sa stai pe Facebook si nici sa te joci Fifa. XPS 15 este un laptop pentru oamenii de afaceri care isi doresc un companion elegant, puternic. De asemenea poate fi folosit si de catre producatorii de continut video. Poti edita cu usurinta in programele de editare foto si video gratie configuratiilor puternice. Poti avea inclusiv placa video RTX.

Acest laptop trebuie sa produca bani pentru cine l-a cumparat. Dar trebuie sa fie si elegant, rapid si fiabil. XPS 15 este adresat persoanelor care prin munca lor produc bani, iar viteza este importanta. Pentru persoanele isi respecta termenele de lucru si care vor sa arate ce pot.

Performantele le vedeti si voi. Ceea ce m-a deranjat cel mai tare la acest laptop a fost lipsa de porturi. De alte porturi. Desi in pachet ofera un adaptor (macar atat) laptop-ul nu are alte porturi decat cele pe care le vedeti si voi si anume USB Type C. Adaptorul din pachet este OK si iti ofera un HDMI si un USB 3.0…dar sunt convins ca puteau sa pune aceste porturi direct in laptop.

Autonomie

Bateria ofera o autonomie generoasa de 10 ore. Poti lucra o zi fara probleme si daca mai iei mici pauze atunci sigur autonomie se duce si pre 11-12 ore ceea este impresionant. Este unul dintre cele mai bune laptop-uri testate de noi cand vine vorba de autonomie.

Pret si unde il gasiti

Este disponibil la avstore.ro in mai multe configuratii. Link AICI.