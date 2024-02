Cat de multumiti sunteti de: serviciile Orange

M-am gandit sa incep o serie de articole-sondaj, separat de sondajul de marti, prin care sa vedem cat de multumiti suntem de serviciile diferitor furnizori. Azi incepem cu Orange, dar vom continua cu toti.

Si cumva am experiente cu majoritatea furnizorilor de servicii de telecom, asa ca incepem cu ei. Vom continua si cu alti furnizori de alte tipuri de servicii.

Cu Orange experienta mea e simpla: Digi nu m-a vrut, asa ca am apelat la Orange si in trei zile aveam fibra in casa. In urmatoarea o luna si jumatate mi-a picat internetul de trei ori, am crezut ca voi ajunge sa reziliez anticipat contractul, dar cumva stiam ca nu a fost vina lor niciodata, ca tot dadeau baietii cu excavatorul in cabluri prin sat. Dupa aceea, doi ani mai tarziu, pot sa spun ca nu imi amintesc sa mai fi cazut mai mult de 5 minute adunat internetul.

Viteza e buna, serviciul clienti e ok daca esti multumit cu a-l avea pe chat. Pe telefon nu ii pot contacta ca am YOXO (culmea, tot din ograda lor) si nu pot sa sun la numere cu „tarif special”. Pretul e bun si folosesc serviciile lor de internet si TV la doua locatii.

YOXO avem pe 4 numere de telefon, tot la fel de multumiti: semnal bun, pret mic. Asadar, eu ma declar, in mare, multumit de serviciile Orange.

Asadar, daca aveti orice fel de servicii de la Orange, fie ca e vorba de internet fix, mobil, TV, telefonie mobila (Orange sau Yoxo) sau ce or mai avea ei, dati si voi un vot mai jos si eventual lasati si un comentariu.

Urmatorul sondaj va fi despre serviciile Vodafone. Intreaga serie de articole Cat de multumiti sunteti.