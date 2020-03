Footbal Manager este gratuit pe Steam, pana in 25 martie

Daca tot am aflat ce jocuri preferati in perioada asta de izolare, merita sa exploram mai mult subiectul. Nu de alta, dar si Assassin’s Creed Odyssey va fi gratuit in acest weekend.

Daca urmariti postarile mele de pe blog, v-ati prins pana acum ca nu sunt vreun mare gamer. In fapt, in afara de vreo doua joculete pe smartphone, de prin 2011 nu am mai jucat nimic. Insa, intre 2004 si 2011 am fost mare fan al seriei Football Manager. Seria lansata de Sports Interactive devenise cumva addictive pentru mine si cativa prieteni. Sa ajungi cu Poli Timisoara sau SC Vaslui in sferturile UEFA Champions League era ceva de vis, dar accesibil doar pentru unii cunoscatori.

Ei bine, daca as mai avea timp, in urmatoarea perioada as mai incerca o noua minune cu o echipa locala, pentru ca jocul este gratuit, prin Steam, pana pe 25 martie.

https://twitter.com/FootballManager/status/1240293351414476800

Intr-o perioada in care sunt tot mai multe evenimente sociale, sportive sau culturale anuate, iar economia da semne ca este in impas, casele de productie din gaming au realizat ca nu vor supravietui decat daca ofera cat mai multe titluri gratuite.

Sa vedem cati dintre voi sunt fani ai seriei Football Manager si vor folosi pontul primit!