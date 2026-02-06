Gemini crește rapid la numărul de utilizatori, dar mai are de recuperat

În ultimele săptămâni au apărut tot mai multe titluri care sugerează că Google Gemini ar fi pe cale să ajungă ChatGPT.

Realitatea, însă, este mai nuanțată. Google a anunțat recent că Gemini a depășit 750 de milioane de utilizatori, iar la prima vedere pare că distanța față de cei aproximativ 900 de milioane de utilizatori ai ChatGPT se reduce rapid. Problema este că aceste cifre nu sunt comparabile. Gemini își numără utilizatorii lunar, în timp ce ChatGPT își raportează utilizatorii săptămânal – iar asta schimbă complet perspectiva.

Practic, un utilizator care deschide Gemini o dată pe lună este considerat activ, în timp ce la ChatGPT trebuie să revină săptămânal pentru a fi numărat. Dacă OpenAI ar raporta lunar, ChatGPT ar depăși probabil un miliard de utilizatori. Invers, dacă Google ar raporta săptămânal, cifra Gemini ar scădea considerabil – posibil chiar la jumătate.

Chiar și așa, evoluția Gemini rămâne impresionantă: în martie 2025 avea circa 350 de milioane de utilizatori lunari, iar într-un an și-a dublat baza. Google a redus și diferența tehnică, modelele Gemini 3 Pro și Flash fiind competitive și obținând rezultate foarte bune în benchmarkuri. Totuși, pe partea de utilizare reală, ChatGPT păstrează avantajul datorită funcțiilor avansate, memorării contextului și confortului general al platformei. Mai important, are un capital de încredere și un brand greu de replicat: pentru mulți oameni, „AI” încă înseamnă „ChatGPT”.

Dincolo de titlurile spectaculoase, bătălia dintre Google și OpenAI nu se rezumă doar la cine raportează cifre mai mari. Google beneficiază enorm de ecosistemul său uriaș – Android, Chrome, Gmail, Search – ceea ce îi dă acces direct la utilizatori fără ca aceștia să instaleze sau să caute ceva.

Însă simpla prezență nu garantează și implicare. ChatGPT, fiind un produs standalone, atrage utilizatori prin funcționalități clare și o experiență de interacțiune fin șlefuită. Personal, cred că Gemini va continua să crească, poate chiar agresiv, însă nu va depăși ChatGPT în utilizare frecventă până când nu va reuși să creeze același atașament și aceeași percepție de „instrument indispensabil”. În prezent, ritmul e promițător, dar „recuperarea distanței” e mai degrabă o interpretare optimistă decât o realitate măsurabilă.

