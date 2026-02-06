Vodafone crește veniturile globale, dar pierde clienți în România

Vodafone România trece printr-o perioadă de contrast: deși veniturile grupului au crescut cu 6,5% în ultimul trimestru al anului trecut, ajungând la 10,5 milioane de euro, operatorul a pierdut deja 70.000 de abonați proveniți din baza fostului Telekom România Mobile Communications, achiziționat în octombrie.

Creșterea veniturilor este susținută de consolidarea activelor Three UK și Telekom România Mobile, care au fost incluse în rezultatele financiare.

După preluare, Vodafone a integrat angajații, clienții postpaid și business, precum și infrastructura tehnică și rețeaua de magazine ale fostului operator. În schimb, clienții prepaid și anumite active au fost preluați de DIGI România. În ciuda pierderii celor 70.000 de abonați moșteniți de la Telekom, Vodafone a reușit să compenseze parțial prin creștere organică în regiune: 80.000 de noi clienți la servicii mobile și 4.000 pe segmentul de internet.

Veniturile din serviciile Vodafone în regiunea ce include România, Grecia, Cehia, Portugalia, Albania și Irlanda au crescut cu 5,1%, ajungând la 1,5 miliarde de euro. Totuși, competiția puternică de pe piața locală și din Portugalia a încetinit ritmul de creștere.

Pierderile de abonați după o preluare sunt aproape inevitabile, mai ales când clienții trec prin schimbări de brand, rețea și condiții contractuale. Totuși, Vodafone trebuie să se miște rapid: piața telecom este extrem de competitivă, iar rivalitatea cu Orange și DIGI este mai dură ca oricând. Dacă Vodafone nu reușește să își stabilizeze baza de abonați, creșterea veniturilor nu va putea compensa pe termen lung un declin constant al clienților activi. Integrarea Telekom ar putea fi o șansă uriașă, dar doar dacă operatorul reușește să își păstreze și reconstruiască încrederea clienților.

