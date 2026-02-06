Arena IT

Procesoarele încep să se scumpească, tot din cauza data centerelor pentru inteligența artificială

După scumpirile extrem de mari ale memoriilor RAM, SSD-urilor și plăcilor video, acum aflăm că situația ar putea fi similară și în cazul procesoarelor. Din câte se pare, data centerele au plasat comenzi foarte mari la Intel și AMD, iar acum încep să apară întârzieri, probleme cu stocurile și scumpiri.

E greu de estimat în ce măsură vor fi influențate prețurile în următoarea perioadă, însă semnalele de până acum nu sunt deloc pozitive. Intel și AMD nu reușesc să satisfacă cererea de procesoare destinate serverelor, iar cât de curând ar urma să deprioritizeze fabricarea modelelor consumer – exact cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte componente hardware.

Informația provine din surse sigure, fiind confirmată de Reuters, dar și de CEO-ul Intel, care, în cadrul unei ședințe cu investitorii, a declarat că cererea extrem de mare venită din partea data centerelor nu poate fi satisfăcută cu mijloacele de producție actuale. În consecință, realocarea resurselor către segmentul enterprise este aproape o certitudine și are potențialul de a genera scumpiri majore pentru procesoarele desktop, respectiv PC-uri.

Via Wccftech

