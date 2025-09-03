Google scapă de vânzarea Chrome și Android, dar va fi forțat să deschidă ușa concurenței

Într-o decizie istorică pronunțată de Curtea Districtuală a SUA, gigantul tehnologic Google a evitat obligativitatea de a vinde browserul Chrome sau sistemul de operare Android, în cadrul unui proces antitrust care a vizat monopolul său pe piața căutărilor online.

Judecătorul Amit Mehta a stabilit că, deși Google nu va fi dezintegrat, compania va trebui să ofere acces la anumite date de căutare și să renunțe la acordurile de distribuție exclusivă pentru servicii precum Chrome, Search, Google Assistant și aplicația Gemini.

Această decizie vine într-un moment critic pentru Google, care se confruntă cu presiuni din partea autorităților de reglementare din SUA și UE. În trecut, Comisia Europeană a impus o amendă record de 4,3 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă în cazul Android, acuzând compania că a forțat producătorii de telefoane să preinstaleze aplicațiile sale pentru a avea acces la Play Store.

Judecătorul Mehta a subliniat că ascensiunea inteligenței artificiale generative (GenAI) a schimbat dinamica cazului, iar instanța trebuie să se asigure că dominația Google în căutări nu se extinde automat în acest nou domeniu. De asemenea, a fost recunoscut faptul că Google a menținut monopolul prin contracte exclusive cu producători de dispozitive, precum Apple, care au contribuit la poziția sa dominantă pe piață.

În ciuda presiunilor, instanța a respins ideea de a impune o interdicție totală asupra plăților către partenerii de distribuție, considerând că acest lucru ar putea afecta grav consumatorii și piețele conexe. Google va putea în continuare să plătească pentru distribuția serviciilor sale, dar fără a impune condiții de exclusivitate.

Această hotărâre este urmărită cu atenție în Silicon Valley, unde și alți giganți tehnologici se confruntă cu procese similare. Ea ar putea remodela modul în care utilizatorii accesează internetul și serviciile digitale, dar și cum companiile mari își construiesc strategiile de distribuție și monetizare.

Sursa